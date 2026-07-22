La Juventus vuole vendere Lois Openda, ma la mancanza di alternative in rosa ancora non lo permette nonostante l'interesse di altre squadre.
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Lois Openda è sempre più vicino a un ritorno in Francia, dove Lione e Lens hanno manifestato un forte interesse per riportarlo in Ligue 1. La trattativa, però, è al momento congelata per una precisa richiesta di Luciano Spalletti, che ha chiesto alla dirigenza bianconera di non privarsi dell'attaccante belga finché non arriveranno nuovi rinforzi offensivi.
Arrivato dal Lipsia con grandi ambizioni, l'attaccante non è mai riuscito a imporsi in maglia bianconera, chiudendo l'annata con appena 2 reti in 34 presenze tra tutte le competizioni. Numeri infimi per un giocatore acquistato per aumentare il peso offensivo della squadra e che hanno inevitabilmente aperto le porte a una possibile partenza già dopo un solo anno.
Openda via dalla Juventus: non è ancora il momentoIl futuro di Openda dovrebbe essere lontano dalla Juventus, ma per ora Spalletti ha chiesto di tenerlo in rosa per l'amichevole di sabato contro lo Standard Liege, visto che Johnatan David deve ancora fare rientro dalle vacanze e Jeff Ekhator sarà fuori uso per circa 20 giorni ancora. Anche la situazione di Dusan Vlahovic rimane irrisolta, mentre i bianconeri continuano a trattare per trovare un accordo con il Paris Saint Germain per il tanto atteso ritorno di Randal Kolo Muani.
Per il numero 20 della Juventus non mancano però le pretendenti, infatti secondo la Gazzetta dello Sport diversi club hanno mostrato interesse per l'attaccante belga: tra questi ci sono il Monaco e il Rennes in Ligue 1, oltre al Coventry City in Inghilterra. Tuttavia, le società che al momento hanno compiuto i passi più concreti sono due: il Lione, attualmente in vantaggio nella corsa al giocatore, e il Lens, che rappresenterebbe un ritorno per Openda dopo le 21 reti in 38 partite nella stagione 2022-2023.
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