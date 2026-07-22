Lois Openda è sempre più vicino a un ritorno in Francia, dove Lione e Lens hanno manifestato un forte interesse per riportarlo in Ligue 1. La trattativa, però, è al momento congelata per una precisa richiesta di Luciano Spalletti, che ha chiesto alla dirigenza bianconera di non privarsi dell'attaccante belga finché non arriveranno nuovi rinforzi offensivi.

Arrivato dal Lipsia con grandi ambizioni, l'attaccante non è mai riuscito a imporsi in maglia bianconera, chiudendo l'annata con appena 2 reti in 34 presenze tra tutte le competizioni. Numeri infimi per un giocatore acquistato per aumentare il peso offensivo della squadra e che hanno inevitabilmente aperto le porte a una possibile partenza già dopo un solo anno.

Openda via dalla Juventus: non è ancora il momento

Il futuro di Openda dovrebbe essere lontano dalla Juventus, ma per ora Spalletti ha chiesto di tenerlo in rosa per l'amichevole di sabato contro lo, visto chedeve ancora fare rientro dalle vacanze esarà fuori uso per circaancora. Anche la situazione dirimane, mentre i bianconeri continuano a trattare per trovare un accordo con ilper il tanto atteso ritorno di

TORINO, ITALIA - 24 NOVEMBRE: Lois Openda e Luciano Spalletti della Juventus durante una sessione di allenamento presso il centro di allenamento della Juventus il 24 novembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

Per il numero 20 della Juventus non mancano però le pretendenti, infatti secondo la Gazzetta dello Sport diversi club hanno mostrato interesse per l'attaccante belga: tra questi ci sono il Monaco e il Rennes in Ligue 1, oltre al Coventry City in Inghilterra. Tuttavia, le società che al momento hanno compiuto i passi più concreti sono due: il Lione, attualmente in vantaggio nella corsa al giocatore, e il Lens, che rappresenterebbe un ritorno per Openda dopo le 21 reti in 38 partite nella stagione 2022-2023.

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La soluzione individuata dalla Juventus per evitare una minusvalenza rispetto agli oltreinvestiti per acquistare l'attaccante dal Lipsia sarebbe una sola: un. Questa formula permetterebbe al club bianconero di tutelare il valore del cartellino del belga e, allo stesso tempo, di ottenere importanti benefici economici immediatidi ingaggio.