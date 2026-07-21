L'estate ha un assoluto protagonista: il calciomercato. Le indiscrezioni, le trattative, le operazioni, le fumate bianche o nere, spalmate nel corso di tre mesi, dominano il periodo estivo. Tuttavia, un'altra ricorrenza per accompagnare l'inizio della nuova stagione, ormai sdoganata negli ultimi anni, è il lancio dei kit delle squadre. C'è chi si affida a leggende del passato, come il Milan con Pippo Inzaghi per omaggiare Atene 2007, e chi, invece, decide di far presentare la maglia away, da trasferta, a un wrestler. È il caso della Juventus.

Un testimonial inusuale

Nel corso dell'episodio di WWE Raw di questa notte, il wrestler, classe 2004, pseudonimo di, si è presentato con la maglia rosa che La Vecchia Signora indosserà nella prossima stagione calcistica. La jersey away, da trasferta, richiama l'iconica maglia con cui la Juventus debuttò nel 1897, anno della sua fondazione, prima di passare alla consueta maglia bianconera.

La storica divisa rosa è frutto di una partnership pluriennale fra la Juventus e la WWE, la World Wrestling Entertainment, ossia, la principale Federazione mondiale di wrestling professionistico. La scelta di farla indossare a Je'von Evans rappresenta una mossa di marketing importante, con l'obiettivo di espandere il marchio Juventus oltreoceano e, viceversa, di far crescere l'appeal del Wrestling in Italia e in Europa.

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La preseason della Juventus

La preparazione dellaè iniziata con qualche difficoltà legata al mercato, ancora stantio a decollare, con il soloacquistato e, per giunta, infortunatosi nell'amichevole contro il, terminata 0-0.si aspettava una maggiore velocità, sia per quanto riguarda le uscite che per le entrate. Diversi ruoli vanno ancora sistemati, partendo dal portiere, passando per la difesa e finendo con il centravanti dopo l'addio certo di. In tutto ciò, i bianconeri sono attesi da due sfide per mettere benzina nelle gambe, contro loe il, prima di iniziare la tournèe tra Asia e Australia, affrontando l', ile il