Amerigo Sarri era una figura molto importante nella vita del tecnico, ma purtroppo è venuto a mancare oggi all'età di 97 anni. Operaio di professione, aveva rappresentato un punto di riferimento per il percorso umano e professionale del figlio, accompagnandolo durante tutta la sua crescita e sostenendolo nella scelta più importante della sua carriera: lasciare il lavoro in banca per dedicarsi completamente al calcio.

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Il saluto dell'Atalanta al padre di Sarri

Per motivi lavorativi, Amerigo si era trasferito con la famiglia nella Bergamasca quando Maurizio era ancora bambino, un periodo che aveva segnato la vita dell’allenatore e che aveva creato unsulla panchina dell'La società nerazzurra, che proprio nelle scorse settimane aveva affidato la guida tecnica della squadra a Sarri, ha voluto stringersi attorno al proprio allenatore e alla sua famiglia. Il tecnico toscano è arrivato adopo una lunga carriera caratterizzata da oltretra i professionisti, impressionando con ilprima e conquistandoguidando ilnegli anni seguenti.

ROMA, ITALIA - 15 MARZO: Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio, festeggia una vittoria dopo la partita di Serie A tra SS Lazio e AC Milan allo Stadio Olimpico il 15 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Ecco il comunicato dell'Atalanta, pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri. Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra".