Il padre dell’allenatore dell’Atalanta, Amerigo Sarri, è scomparso nelle scorse ore lasciando un grande dolore nella famiglia del tecnico toscano.
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Amerigo Sarri era una figura molto importante nella vita del tecnico, ma purtroppo è venuto a mancare oggi all'età di 97 anni. Operaio di professione, aveva rappresentato un punto di riferimento per il percorso umano e professionale del figlio, accompagnandolo durante tutta la sua crescita e sostenendolo nella scelta più importante della sua carriera: lasciare il lavoro in banca per dedicarsi completamente al calcio.
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Il saluto dell'Atalanta al padre di SarriLa società nerazzurra, che proprio nelle scorse settimane aveva affidato la guida tecnica della squadra a Sarri, ha voluto stringersi attorno al proprio allenatore e alla sua famiglia. Il tecnico toscano è arrivato a Bergamo dopo una lunga carriera caratterizzata da oltre 1000 panchine tra i professionisti, impressionando con il Napoli prima e conquistando 1 Scudetto con la Juventus e 1 Europa League guidando il Chelsea negli anni seguenti.
Ecco il comunicato dell'Atalanta, pubblicato sul proprio sito ufficiale:
"Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri. Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra".
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