Il mondo del calcio è ai piedi della Spagna. La squadra di Luis de La Fuente ha vinto il suo secondo mondiale della storia al termine di un torneo dove la grande solidità difensiva delle Furie Rosse ha fatto la differenza: un solo gol subìto. Nemmeno la macchina da gol della Francia è riuscita ad abbattere il muro iberico e la vittoria contro l'Argentina di Messi, al termine di una partita dominata, ha portato la Spagna anche a segnare un nuovo record: 38 partite senza sconfitta. Primato recentemente appartenuto all'Italia di Roberto Mancini.

Spagna, Mondiale e record di imbattibilità in un colpo

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Come spesso si dice: alla fine il lavoro paga. La vittoria della Spagna nel Mondiale, infatti, è solo l'ultimo trionfo di una Nazione che tra prima squadra, calcio femminile e categorie giovanili ha vinto tutto negli ultimi anni. Ma oggi andremo a parlare di un record forse non proprio dal valore tanto grande quanto il successo a New York ma che comunque rispecchia alla perfezione quanto funzioni la macchina da guerra costruita da Luis de La Fuente.La vittoria contro l', infatti, non solo è valso il secondo Mondiale nella storia delle Furie Rosse ma anche un nuovo record che resisteva da cinque anni: la Spagna è ora la Nazione con la serie più lunga senza sconfitta, ben 38. Il primato, fino al 19 luglio, apparteneva all'di Robertoche, tra il 2018 e il 2021, era arrivata a 37. L'ultima sconfitta degli iberici risale ormai al 2-0 subìto contro loil 29 marzo 2023 nella sfida valida per la qualificazione ad Euro 2024, poi vinto proprio dalle Furie Rosse.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: I giocatori della Spagna festeggiano a bordo dell'autobus mentre passano tra i tifosi durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Chris McGrath/Getty Images)

Guarda caso, è stata proprio la Spagna ad interrompere la striscia di imbattibilità dell'Italia. Era il 6 ottobre del 2021 e si giocava a Milano la semifinale della Nations League e, appunto, la sfida terminò 2-1 per gli iberici. Che sia stato un passaggio di testimone? Caso o meno che sia, la situazione parla chiarissimo. Non si può fare altro, dunque, che congratularsi con quella che al momento è senza dubbio la squadra più forte del mondo.