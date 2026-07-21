La vittoria contro l'Argentina vale porta la squadra di de La Fuente a 38 partite senza sconfitta: un record che apparteneva agli azzurri di Mancini
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Il mondo del calcio è ai piedi della Spagna. La squadra di Luis de La Fuente ha vinto il suo secondo mondiale della storia al termine di un torneo dove la grande solidità difensiva delle Furie Rosse ha fatto la differenza: un solo gol subìto. Nemmeno la macchina da gol della Francia è riuscita ad abbattere il muro iberico e la vittoria contro l'Argentina di Messi, al termine di una partita dominata, ha portato la Spagna anche a segnare un nuovo record: 38 partite senza sconfitta. Primato recentemente appartenuto all'Italia di Roberto Mancini.
Spagna, Mondiale e record di imbattibilità in un colpoCome spesso si dice: alla fine il lavoro paga. La vittoria della Spagna nel Mondiale, infatti, è solo l'ultimo trionfo di una Nazione che tra prima squadra, calcio femminile e categorie giovanili ha vinto tutto negli ultimi anni. Ma oggi andremo a parlare di un record forse non proprio dal valore tanto grande quanto il successo a New York ma che comunque rispecchia alla perfezione quanto funzioni la macchina da guerra costruita da Luis de La Fuente.
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Guarda caso, è stata proprio la Spagna ad interrompere la striscia di imbattibilità dell'Italia. Era il 6 ottobre del 2021 e si giocava a Milano la semifinale della Nations League e, appunto, la sfida terminò 2-1 per gli iberici. Che sia stato un passaggio di testimone? Caso o meno che sia, la situazione parla chiarissimo. Non si può fare altro, dunque, che congratularsi con quella che al momento è senza dubbio la squadra più forte del mondo.
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