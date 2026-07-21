Il Barcellona continua a investire sui migliori prospetti del calcio europeo anche in questa sessione di calciomercato. Come riportato da Fabrizio Romano, il club blaugrana ha raggiunto l'accordo con il Club Brugge per l'acquisto di Jesse Bisiwu, esterno offensivo belga classe 2008. Le parti stanno ultimando lo scambio dei documenti per chiudere definitivamente l'operazione, che porterà il 18enne in Catalogna.

L'affare è stato definito sulla base di 8,5 milioni di euro di parte fissa, mentre il Club Brugge manterrà il 20% sulla futura rivendita del giocatore. Un'operazione che conferma la strategia di Deco e del responsabile dello scouting João Amaral, sempre più orientati a individuare e assicurarsi alcuni dei giovani più promettenti del panorama internazionale. Adesso, il Barcellona si conferma molto attento in fase di calciomercato per quanto riguarda i talenti in erba, pronti per fare il grande salto.

Chi è Jesse Bisiwu

Nato il

in Belgio,

è un esterno offensivo cresciuto nel settore giovanile del Club Brugge, società che lo considera uno dei talenti più interessanti usciti dalla propria academy negli ultimi anni. Ha firmato il suo primo contratto da professionista ad appena 15 anni ed è diventato uno dei più giovani debuttanti della storia del calcio professionistico belga con il

, la seconda squadra del Brugge impegnata nella Challenger Pro League.

Mancino naturale, ama partire dalla corsia sinistra per poi accentrarsi, ma può essere impiegato anche sull'altra fascia grazie alla sua rapidità e alla capacità di saltare l'uomo. Il suo punto di forza è l'esplosività nei primi metri, unita a un ottimo controllo del pallone nello stretto e alla predisposizione ad affrontare il diretto avversario nell'uno contro uno.

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I numeri della stagione

Nell'ultima stagione Bisiwu ha collezionato

, di cui

, totalizzando

in campo. Numeri importanti per un ragazzo di appena 18 anni, segnale della fiducia riposta in lui dallo staff tecnico del Club NXT.

Dal punto di vista realizzativo non sono ancora arrivati gol o assist, ma le statistiche raccontano un giocatore capace di creare situazioni pericolose. I suoi 0,78 Expected Goals (xG) e 1,16 Expected Assists (xA) testimoniano come sia spesso coinvolto nelle azioni offensive della squadra, anche se gli è mancata concretezza negli ultimi metri.

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Interessanti anche i dati relativi al possesso palla: Bisiwu tocca mediamente

, completa il

e crea occasioni grazie alla sua capacità di puntare l'uomo. Fa registrare quasi

, un dato che conferma la sua propensione a cercare costantemente la giocata individuale per rompere gli equilibri difensivi.

Naturalmente ci sono ancora aspetti da migliorare. La percentuale di successo nei dribbling può crescere, così come la precisione nei cross e nelle rifiniture. Sono però margini di miglioramento normali per un calciatore così giovane, soprattutto considerando il livello competitivo del campionato in cui si è misurato.

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Il progetto del Barcellona

Il trasferimento di Bisiwu rappresenta un investimento in prospettiva. L'idea del Barcellona è quella di inserirlo inizialmente nel percorso di crescita del club, permettendogli di accumulare esperienza tra

e prima squadra, con Hansi Flick che potrà valutarne da vicino i progressi durante la stagione. Oltre alla complicata trattativa per Julian Alvarez , il club blaugrana guarda quindi anche al futuro con questo colpo molto interessante.

Il profilo del giovane belga rispecchia perfettamente la filosofia della dirigenza catalana: puntare su calciatori dal grande potenziale prima della definitiva esplosione, valorizzandoli all'interno di un ambiente storicamente capace di far crescere i giovani. Con un investimento relativamente contenuto e ampi margini di sviluppo, Jesse Bisiwu potrebbe rappresentare uno dei colpi più interessanti del mercato in prospettiva. Il talento c'è, il Barcellona è convinto delle sue qualità e adesso toccherà al classe 2008 dimostrare di poter compiere il definitivo salto di qualità in uno dei club più prestigiosi.