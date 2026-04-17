Carmine Panarella

Giornalista pubblicista dal 2023, appassionato di sport e di curiosità da sempre: il calcio è la mia grande passione, ma anche il motore della mia anima. Editorialista e content creator, esperto in finanza e previdenza, con l'amore per la cronaca e per la notizia in anteprima, calcistica e non. Informare con cognizione di causa è la cosa più importante, oltre che condividere con entusiasmo. Scrivo, commento, analizzo e soprattutto... spiego, racconto e comunico.