La sfida di tennis tra Taylor Townsend e Belinda Bencic è valida per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca venerdì 7 agosto alle ore 18:00 italiane.

Un confronto molto interessante tra due giocatrici con caratteristiche completamente diverse: da una parte l'americana Taylor Townsend, mancina e dotata di grande talento tecnico, dall'altra la svizzera Belinda Bencic, ex numero 4 del mondo e una delle tenniste più complete del circuito. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione e si disputa sui campi in cemento outdoor di Toronto.

PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL TENNIS E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU

Taylor Townsend: caratteristiche e carriera

Taylor Townsend, nata nel 1996 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più particolari del circuito WTA. Cresciuta come grande promessa del tennis americano, ha ottenuto importanti risultati sia in singolare sia in doppio, specialità nella quale ha raggiunto grandi traguardi grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di leggere il gioco.

Il suo tennis è caratterizzato soprattutto dalla varietà: essendo mancina riesce a creare spesso angoli difficili per le avversarie, mentre il gioco a rete rappresenta una delle sue principali armi. Townsend ama cambiare ritmo, alternare palle profonde a soluzioni più offensive e sfruttare la propria creatività negli scambi.

Sul cemento può diventare molto pericolosa grazie alla rapidità di esecuzione e alla capacità di mettere pressione sulle avversarie fin dalla risposta.

Belinda Bencic: caratteristiche e carriera

Belinda Bencic, nata nel 1997 in Svizzera, è una delle giocatrici più talentuose della sua generazione. Ex numero 4 del ranking mondiale, ha conquistato diversi titoli WTA, tra cui importanti successi nei tornei di categoria WTA 1000, oltre alla medaglia d'oro olimpica nel singolare ai Giochi di Tokyo 2020.

Il suo stile di gioco è basato su grande intelligenza tattica, anticipo dei colpi e capacità di leggere gli scambi meglio di molte avversarie. Bencic non punta soltanto sulla potenza, ma costruisce il punto attraverso precisione, variazioni e grande qualità nelle risposte.

Il cemento è una superficie sulla quale riesce spesso a esprimere il massimo del proprio potenziale, grazie alla rapidità di gioco e alla sua capacità di prendere il controllo dello scambio.

Dove vedere Townsend-Bencic in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell'incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l'accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sulle giocatrici, ideali per seguire ogni fase del match.

Attivando un account su Bet365 è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di Townsend-Bencic.

Come accedere allo streaming

Registrarsi o accedere al conto Bet365 .

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa.

Cercare Townsend-Bencic nel palinsesto Live di Bet365 .

Il momento delle due tenniste

Townsend arriva a Toronto in un momento positivo e con grande fiducia sul cemento. L'americana ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche giocatrici più quotate grazie al suo tennis imprevedibile e alla capacità di cambiare continuamente ritmo.

Bencic, invece, continua il proprio percorso di ritorno ai massimi livelli dopo lo stop che l'aveva allontanata dal circuito. La svizzera ha ritrovato competitività e nei grandi tornei resta una giocatrice estremamente difficile da superare grazie alla sua esperienza e alla solidità mentale.

Pronostico

Il cemento di Toronto potrebbe favorire entrambe le giocatrici, ma per motivi diversi. Townsend proverà a sfruttare la propria imprevedibilità, il gioco mancino e le discese a rete per togliere ritmo alla svizzera. Bencic, invece, cercherà di imporre la propria maggiore completezza tecnica, affidandosi alla risposta e alla capacità di controllare gli scambi.

In un WTA 1000 come il National Bank Open l'esperienza nei momenti decisivi può fare la differenza, soprattutto quando si affrontano due stili di gioco così differenti. Bencic parte con un vantaggio importante per qualità e continuità, ma Townsend ha già dimostrato di poter sorprendere avversarie di alto livello.

Il pronostico è dalla parte di Belinda Bencic, favorita per il passaggio agli ottavi di finale grazie alla maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e a un tennis più completo. Townsend resta però una possibile mina vagante: se riuscirà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare le variazioni, potrebbe rendere la sfida molto più equilibrata del previsto.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL TENNIS IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL TENNIS E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU