Tra i tanti calciatori che hanno avuto l'onore di giocare in Serie A negli ultimi vent'anni figura anche Stevan Jovetic. Egli, infatti, nel corso della sua carriera agonistica ha militato nella massima divisione italiana vestendo le maglie di Fiorentina ed Inter. Mentre con la Viola ha messo in mostra tutto il suo talento, coi nerazzurri non ha avuto la stessa fortuna. Recentemente, il calciatore che adesso gioca per l'AEL Limassol, squadra cipriota, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiale della Fiorentina in occasione del centenario del club.

Jovetic: "Al secondo anno alla Fiorentina ho rifiutato il Real Madrid"

Il capitano della, della quale è anche il miglior marcatore e calciatore con più presenze, ha vestito la maglia della Fiorentina dalal. In quegli anni ha collezionato, segnatoe messo in mostra il suo talento. Nel podcast del club toscano A Luci Spente, il classe 1989 ha parlato della sua esperienza coi Gigliati.

"Al mio arrivo avevo 18 anni, conoscevo pochissimo l'italiano ed avevo capelli terribili che, però, sono diventati un simbolo - ha raccontato Jovetic. Oggi, quando rivedo le vecchie foto, sorrido. Avevo un look particolare, ho imparato l'italiano e conosciuto tante persone. Ovviamente, continuo a seguire la Fiorentina e tifare per lei. La prima stagione è stata difficile e ho fatto fatica, passavo dal calcio serbo a quello italiano".

Successivamente, l'attaccante ha continuato dicendo: "Al secondo anno mi sono sbloccato. Ho segnato quel gol allo Sporting, poi le doppiette a Bayern Monaco e Liverpool. In quella stagione ho segnato 11 reti. Alla terza stagione è arrivato l'infortunio, ma sono tornato più forte di prima ed è stato utile dal punto di vista mentale. L'anno dopo, con Montella allenatore, giocavamo benissimo e ho fatto 14 gol. Alla Fiorentina ho passato anni stupendi". Sull'infortunio, invece, ha dichiarato: "Un momento durissimo per me. Pensavo di star fuori tra i 7 ed i 9 mesi, ed invece non ho giocato per 11 mesi, quasi una stagione intera. Mi hanno operato in Germania e lì ho svolto la riabilitazione".

Pescara, Italia - 19 maggio 2013: Stevan Jovetic della Fiorentina dopo la partita di Serie A tra Pescara e Fiorentina allo Stadio Adriatico. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Successivamente, l'attuale giocatore dell'AEL Limassol ha parlato dei rimpianti nel corso della sua carriera agonistica: "Forse non rifarei una scelta. Al mio secondo anno con la Fiorentina mi voleva il Real Madrid, ma in quel momento non mi sentivo pronto di andarci. Stavo giocando con continuità, ero felice e stavo bene e ho pensato: 'Sto qui altri uno o due anni e vado'. Alla fine non ci sono più andato, però poi ho vestito le maglie di Manchester City, Inter, Siviglia e tante altre".