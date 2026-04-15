Jacopo del Monaco

Coppa di Germania, l'underdog Stoccarda pronto per la semifinale: il suo rendimento nella competizione
L'andamento nel torneo
Membro della redazione da febbraio del 2025. Classe 1998, ho conseguito la Laurea Triennale in Lingue, Letterature e Culture dell'Europa e delle Americhe a Napoli e frequentato il Master in Giornalismo Sportivo presso RCS Academy, dove ho avuto modo di seguire lezioni anche di alcuni giornalisti della Gazzetta dello Sport. Sono semplicemente una persona che ha giocato a basket per 7 anni ed ama scrivere e raccontare dello sport più bello del mondo, il calcio. Mi piace anche leggere libri sul calcio, che siano essi di storia generale, periodi in particolare o di grandi calciatori ed allenatori. In un mondo che discute su chi sia stato il più forte di sempre tra Pelé e Maradona, io dico Johan Cruijff, colui che ha rivoluzionato questo sport. Il massimo punto di riferimento è una persona che ha tanti fans e haters come Zlatan Ibrahimović. Infine, da buon campano, tifo per una squadra che ha due bei colori come il rosso ed il nero: il Milan.
L'andamento nel torneo
Parla l'allenatore dei Blues
Sirene turche per l'ucraino
Come seguire la partita
I londinesi perdono ancora
I biancorossi contro le grandi
Le condizioni del giocatore
Il portoghese andrà in Catalogna?
Come seguire il derby lombardo
La decisione del Giudice Sportivo
Rinforzi a centrocampo per i Red Devils
Ancora aperta la lotta al titolo
La grande vittoria nella stracittadina
Vittoria importante per i gialloblù
Le parole dell'allenatore
Il primo match tra Leões ed Aguias
I numeri della stracittadina
I match più importanti
Condizioni e tempi di recupero
Le parole dell'attaccante
Buon sangue non mente
Le parole del portiere polacco
I numeri del derby
Il classe 2008 sta per tornare
Obiettivo per l'attacco rossonero
Una penalizzazione pesante
Parla il presidente della FIFA
Un mix di campioni
Parla il numero 7 rossonero
Addio ad un simbolo del Blancos