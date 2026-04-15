Jacopo del Monaco

Membro della redazione da febbraio del 2025. Classe 1998, ho conseguito la Laurea Triennale in Lingue, Letterature e Culture dell'Europa e delle Americhe a Napoli e frequentato il Master in Giornalismo Sportivo presso RCS Academy, dove ho avuto modo di seguire lezioni anche di alcuni giornalisti della Gazzetta dello Sport. Sono semplicemente una persona che ha giocato a basket per 7 anni ed ama scrivere e raccontare dello sport più bello del mondo, il calcio. Mi piace anche leggere libri sul calcio, che siano essi di storia generale, periodi in particolare o di grandi calciatori ed allenatori. In un mondo che discute su chi sia stato il più forte di sempre tra Pelé e Maradona, io dico Johan Cruijff, colui che ha rivoluzionato questo sport. Il massimo punto di riferimento è una persona che ha tanti fans e haters come Zlatan Ibrahimović. Infine, da buon campano, tifo per una squadra che ha due bei colori come il rosso ed il nero: il Milan.