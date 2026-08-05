Takehiro Tomiyasu si appresta ad iniziare una nuova avventura della sua carriera agonistica e lo farà con la maglia del Crystal Palace. Il giocatore, infatti, negli ultimi minuti ha trovato l'accordo con il club che, nel mese di maggio, ha vinto la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Grazie a questo successo, la squadra che ha come allenatore il francese Pierre Sage disputerà l'Europa League nel corso della stagione 2026/2027 e l'esperienza del calciatore nipponico potrebbe risultare molto importante.

Tomiyasu sarà un nuovo giocatore del Crystal Palace

Negli ultimi minuti, il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri profili social la notizia che riguarda il difensore che in estate ha disputato ilcon la sua Nazionale, ovvero il. Non avendo rinnovato ilcon l', con cui ha collezionato soltanto nove presenze nella scorsa edizione dell', il classe 1998 ha avuto l'opportunità di scegliere la squadra con cui proseguire la sua carriera professionistica. Il Crystal Palace ha voluto approfittare della possibilità d'ingaggiare a parametro zero il giocatore, che ha già sostenuto e superato lea Londra. Nelle prossime ore, Tomiyasu firmerà il contratto con la sua nuova squadra.

Tokyo, Giappone - 31 maggio 2026: Takehiro Tomiyasu del Giappone passa il pallone durante l'amichevole tra Giappone ed Islanda al MUFG Stadium. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Scegliendo di vestire la maglia delle Eagles, il classe 1998 non solo tornerà in Premier League, ma farà anche il suo ritorno a Londra. Dopo aver giocato al Bologna dal 2019 al 2021, infatti, il giapponese è stato ceduto all'Arsenal per 20 milioni di euro più tre di bonus. La sua esperienza coi Gunners, durante la quale ha vinto il Community Shied nel 2023, ha trovato la sua conclusione lo scorso anno dopo una stagione non disputata a causa di un grave infortunio. Avendo rescisso il contratto con il club del Nord di Londra, nel mese di dicembre dell'anno scorso Tomiyasu ha firmato per l'Ajax.