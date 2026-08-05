Il Paris Saint-Germain continua a trattare con il Parma per l'acquisto di Zion Suzuki, e la Juventus sarebbe pronta a prenderlo in prestito dai francesi.
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Il PSG continua a lavorare con il Parma per trovare l’accordo definitivo per l’acquisto di Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002, ma sullo sfondo rimane viva anche una possibile soluzione che coinvolgerebbe la Juventus, tutt'ora in cerca di un nuovo numero 1. Il club francese è avanti nella corsa per l'acquisto del giocatore e sta cercando in queste ore di chiudere l’operazione con la società emiliana, ma vista la grande disponibilità della squadra parigina nel ruolo, potrebbe girarlo in prestito proprio ai bianconeri.
Juventus: ipotesi Suzuki in prestito dal PSGLa Juventus segue Suzuki da tempo e lo considera un profilo più che valido sia per il presente che per il futuro. L’eventuale trasferimento a Torino permetterebbe al portiere di trovare continuità, evitando il rischio di un ruolo secondario in una rosa come quella dei campioni d'Europa. Infatti nel ruolo di portiere in questo momento c'è già grande concorrenza tra Matvej Safonov e Lucas Chevalier e giocare per Suzuki sarebbe molto difficile nell'immediato.
Bisogna ancora capire se il Paris Saint-Germain riuscirà a trovare l’accordo con il Parma e quale sarà la strategia definitiva del club francese per la porta, collegato anche a un possibile addio di Chevalier. Anche l'anno scorso il portiere francese, inizialmente arrivato per sostituire Gianluigi Donnarumma, ha collezionato solamente 17 presenze in Ligue 1 e 26 totali tra Coppa e Champions League, non giocando più dalla fase campionato. Anche Safonov ha collezionato solo 15 presenze in campionato, ma la differenza è che in Champions ne ha giocato 5 in più (dai playoff è stato lui il titolare).
Con la maglia del Parma ha subito convinto, sostituendo Gianluigi Buffon e giocando per ben 59 volte nei suoi due anni in Serie A. Nell'ultima stagione ha collezionato 20 presenze in campionato, riuscendo a mantenere la porta inviolata per 5 volte rispetto alle 7 della stagione 2024-2025.
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