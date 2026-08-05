Il PSG continua a lavorare con il Parma per trovare l’accordo definitivo per l’acquisto di Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002, ma sullo sfondo rimane viva anche una possibile soluzione che coinvolgerebbe la Juventus, tutt'ora in cerca di un nuovo numero 1. Il club francese è avanti nella corsa per l'acquisto del giocatore e sta cercando in queste ore di chiudere l’operazione con la società emiliana, ma vista la grande disponibilità della squadra parigina nel ruolo, potrebbe girarlo in prestito proprio ai bianconeri.

Juventus: ipotesi Suzuki in prestito dal PSG

La Juventus segue Suzuki da tempo e lo considerasia per il presente che per il futuro. L’eventuale trasferimento a Torino permetterebbe al portiere di trovare, evitando il rischio di un ruolo secondario in una rosa come quella dei campioni d'Europa. Infatti nel ruolo di portiere in questo momento c'è già grande concorrenza trae giocare per Suzuki sarebbe molto difficile

GENOVA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Zion Suzuki del Parma effettua una parata sul tiro di Jeff Ekhator del Genoa durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Parma Calcio 1913 allo Stadio Luigi Ferraris il 19 ottobre 2025 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images) Bisogna ancora capire se il Paris Saint-Germain riuscirà a trovare l’accordo con il Parma e quale sarà la strategia definitiva del club francese per la porta, collegato anche a un possibile addio di Chevalier. Anche l'anno scorso il portiere francese, inizialmente arrivato per sostituire Gianluigi Donnarumma, ha collezionato solamente 17 presenze in Ligue 1 e 26 totali tra Coppa e Champions League, non giocando più dalla fase campionato. Anche Safonov ha collezionato solo 15 presenze in campionato, ma la differenza è che in Champions ne ha giocato 5 in più (dai playoff è stato lui il titolare).

Con la maglia del Parma ha subito convinto, sostituendo Gianluigi Buffon e giocando per ben 59 volte nei suoi due anni in Serie A. Nell'ultima stagione ha collezionato 20 presenze in campionato, riuscendo a mantenere la porta inviolata per 5 volte rispetto alle 7 della stagione 2024-2025.