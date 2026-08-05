Franco Mastantuono potrebbe diventare presto un giocatore della Fiorentina. Attualmente in forza con il Real Madrid, l'ex River non ha trovato spazio nel club della Capitale e adesso potrebbe intraprendere una nuova avventura in Italia. Le sue qualità, comunque, non sono in discussione: difatti, rappresenterebbe un acquisto importante per la squadra toscana, dando un'inizione di imprevedibilità alla manovra offensiva. Il talentuoso argentino, a detta di un ex Fiorentina, potrebbe trovarsi molto bene a Firenze. Ne ha parlato Giuseppe Rossi.

🚨💣 BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go! 🟣🇦🇷



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Un colpo a sorpresa. Che sta infiammando i tifosi della Fiorentina e sta facendo crescere la curiosità di tutti gli appassionati di calcio. Il giovane talento argentino, Franco Mastantuono, andrà in prestito alla Fiorentina. Il Real Madrid lo lascia partire sperando che in Serie A possa fare meglio di quanto ha fatto vedere finora. Il classe 2007, infatti, non ha fatto bene con la maglia dei blancos addosso: in 35 presenze totali ha segnato appena tre gol e fornito un solo assist. Ci si aspettava molto di più da questo diciottenne pagato ben 45 milioni di euro al River Plate. La speranza è che una nuova sfida possa stimolarlo e che le minori pressioni che avrà addosso gli consentano di far emergere il suo talento e far bene con la maglia viola.

Mbappé e Mastantuono, Real Madrid (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Pepito Rossi ha fiducia in Mastantuono: "farà bene"

Giuseppe Rossi ha indossato le maglie disolo per citarne alcune, c'è anche quella della squadra di Firenze. Rossi, che oggi lavora come vicepresidente e responsabile dell'area tecnica dei, ha commentato l'arrivo dell'argentino in Italia a RadioFirenzeViola:

"L'ho visto giocare molte volte ed è un giocatore molto bravo, molto tecnico. Ha una intelligenza calcistica molto alta e credo che a Firenze piacciano molto calciatori di questo tipo, si troverà bene. Fabio saprà come gestirlo, anche per quanto riguarda il suo ruolo, e regalerà tante soddisfazioni ai tifosi". Secondo Rossi, infine, farà bene anche Kean: "Serve un nove, uno che faccia gol anche quando tocca pochi palloni a partita. Per me anche lui farà bene e tornerà ai livelli del suo primo anno".