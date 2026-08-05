Una Fiorentina senza freni piazza l'ennesimo colpo della sua grande estate. La dirigenza viola, infatti, ha raggiunto proprio in queste ore l'accordo con il Real Madrid per l'arrivo in prestito di Franco Mastantuono, talento argentino per cui i blancos hanno deciso di sborsare ben 45 milioni di euro la scorsa estate pur di prelevarlo dal River Plate.

Mastantuono in prestito alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, con il suo ormai classico here we go, sarebbe tutto fatto per il prestito dialla. Dopo l'ok da parte del giocatore, arrivato nelle ultime 48 ore, la Viola ha raggiunto l'accordo anche con ilaprendo di fatto la strada al grande colpo dell'estate.

MAIORCA, SPAGNA - 4 APRILE: Franco Mastantuono del Real Madrid CF osserva durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Mallorca e Real Madrid CF allo stadio Daredevil Son Moix il 4 aprile 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Nelle prossime ore, Franco Mastantuono volerà in Italia e, come da rito, svolgerà le visite mediche e apporrà la propria firma sul contratto così da rendere ufficiale la grande operazione di calciomercato. Per quanto riguarda i dettagli della formula, l'ex River Plate vestirà la maglia della Fiorentina per una sola stagione poi, nell'estate 2027, tornerà nuovamente tra le fila del Real Madrid.

Una grande occasione per Franco Mastantuono

🚨💣 BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go! 🟣🇦🇷



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Nella sua prima stagione in maglia blancos,non ha decisamente brillato, come testimoniato dai suoi 3 gol e 1 assist nelle sue 35 totali presenze (1484' i minuti effettivi giocati) con il. Tuttavia, i soli 18 anni (che diventeranno 19 il prossimo 14 agosto) sono un ottimo espediente per lasciarsi alle spalle la scorsa stagione e guardare avanti nel futuro. Un futuro che, anche se per soltanto un solo anno, si dipingerà tutto di viola.

Franco Mastantuono, argentino ma con cittadinanza italiana grazie alle origini italiane del padre (la cui famiglia era originaria di Ripacandida, in Basilicata), proverà dunque a rilanciare le proprie ambizioni nel campionato italiano, accumulando esperienza e fiducia nei propri mezzi, nella speranza di poter tornare più forte e (forse) più pronto al Real Madrid.