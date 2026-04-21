Antonino Paradino

Simone Inzaghi rivela: "Se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all'Inter"
L'ex allenatore dell'Inter svela il retroscena: sarebbe rimasto in caso di vittoria della Champions
Aspirante giornalista sportivo, con una grande passione per il mondo del calcio e un forte interesse per la Premier League. L'interesse per lo sport supera i confini del calcio e include diverse discipline, tra cui il pro-wrestling, ambito in cui sono conosciuto per il mio lavoro di informazione e divulgazione sui social. Nel corso del tempo, ho sviluppato un approccio sempre più analitico e orientato alla comunicazione sportiva. Ho conseguito una laurea in Comunicazione per Media, Istituzioni e Giornalismo. L'obiettivo è crescere professionalmente nel giornalismo sportivo, unendo passione, competenza e conoscenza.
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