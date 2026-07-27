Micky van de Ven guarda con entusiasmo al nuovo Tottenham targato Roberto De Zerbi e non nasconde la differenza rispetto alla precedente guida di Thomas Frank
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Van de Ven critica il calcio di Thomas Frank. Alle porte di una stagione di Premier League che i tifosi Spurs sperano di vedere decisamente diversa dalle ultime due, visto il grande arrivo di De Zerbi e i tanti colpi di mercato che puntano a rivoluzionare un'intera rosa, Van de Ven ha colto l'occasione per parlare del calcio offensivo di Roberto De Zerbi, autentico eroe della salvezza in extremis della squadra nord-londinese, lanciando anche qualche frecciatina alla vecchia gestione di Thomas Frank.
Van de Ven e la critica a Thomas FrankIntervistato ai microfoni del quotidiano britannico The Sun, Micky Van de Ven ha elogiato la figura di Roberto De Zerbi criticando velatamente il calcio proposto da Thomas Frank: "Il gioco di De Zerbi? Sarà diverso rispetto all'allenatore che avevamo la scorsa stagione. Sarà più incentrato sul possesso palla, più sull'attaccare, e sarà anche più piacevole da guardare per il pubblico grazie alla proposta di calcio offensivo".
Continuando, il difensore olandese del Tottenham ha sottolineato il lavoro dell'allenatore italiano già nelle ultime due settimane di campionato (cruciali per evitare la retrocessione): "Nelle ultime due settimane della scorsa stagione, si è visto che De Zerbi ha portato molta passione nel nostro gruppo, tanta mentalità e molto animo in campo".
"Mi piace il calcio che propone De Zerbi"Successivamente, alla domanda sul cambio di rotta dopo l'approdo dell'ex tecnico del Marsiglia, Van de Ven ha risposto: "L'arrivo di De Zerbi era proprio quello di cui avevamo bisogno perché eravamo tutti un po' demoralizzati. Abbiamo iniziato a giocare molto con il pallone, perché a lui piace che abbiamo il possesso palla, gli piace giocare il calcio che vuole giocare, ed è una cosa che piace molto anche a me".
🚨🎙️ Micky Van De Ven taking a slight dig at former #THFC manger Thomas Frank, and his style of play:— Hotspur Lane (@HotspurLane) July 27, 2026
“It’s going to be different compared to the former manager we had last season. It’s going to be more with the ball, more playing football. 👀
I think it’s going to be more… pic.twitter.com/fCTAnJl3GK
Infine, proprio sul gioco offensivo di De Zerbi, il difensore degli Spurs ha affermato: "Mi piace avere la palla tra i piedi, invece di doverla rincorrere per tutto il tempo. Porta molta energia positiva e, grazie al precampionato, ora abbiamo davvero il tempo di integrare il suo calcio nella squadra. È davvero piacevole".
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