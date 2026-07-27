Van de Ven critica il calcio di Thomas Frank. Alle porte di una stagione di Premier League che i tifosi Spurs sperano di vedere decisamente diversa dalle ultime due, visto il grande arrivo di De Zerbi e i tanti colpi di mercato che puntano a rivoluzionare un'intera rosa, Van de Ven ha colto l'occasione per parlare del calcio offensivo di Roberto De Zerbi, autentico eroe della salvezza in extremis della squadra nord-londinese, lanciando anche qualche frecciatina alla vecchia gestione di Thomas Frank.

Van de Ven e la critica a Thomas Frank

Intervistato ai microfoni del quotidiano britannico The Sun, Micky Van de Ven ha elogiato la figura di Roberto De Zerbi criticando velatamente il calcio proposto da Thomas Frank: "Il gioco di De Zerbi? Sarà diverso rispetto all'allenatore che avevamo la scorsa stagione. Sarà più incentrato sul possesso palla, più sull'attaccare, e sarà anche più piacevole da guardare per il pubblico grazie alla proposta di calcio offensivo".

LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE: Micky van de Ven del Tottenham Hotspur durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion al Tottenham Hotspur Stadium il 18 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Continuando, il difensore olandese del Tottenham ha sottolineato il lavoro dell'allenatore italiano già nelle ultime due settimane di campionato (cruciali per evitare la retrocessione): "Nelle ultime due settimane della scorsa stagione, si è visto che De Zerbi ha portato molta passione nel nostro gruppo, tanta mentalità e molto animo in campo".

"Mi piace il calcio che propone De Zerbi"

🚨🎙️ Micky Van De Ven taking a slight dig at former #THFC manger Thomas Frank, and his style of play:



“It’s going to be different compared to the former manager we had last season. It’s going to be more with the ball, more playing football. 👀



I think it’s going to be more… pic.twitter.com/fCTAnJl3GK — Hotspur Lane (@HotspurLane) July 27, 2026

Successivamente, alla domanda sul cambio di rotta dopo l'approdo dell'ex tecnico del Marsiglia,ha risposto: "L'arrivo diperché eravamo tutti un po' demoralizzati. Abbiamo iniziato a giocare molto con il pallone, perché a lui piace che abbiamo il possesso palla, gli piace giocare il calcio che vuole giocare, ed è una cosa che".

Infine, proprio sul gioco offensivo di De Zerbi, il difensore degli Spurs ha affermato: "Mi piace avere la palla tra i piedi, invece di doverla rincorrere per tutto il tempo. Porta molta energia positiva e, grazie al precampionato, ora abbiamo davvero il tempo di integrare il suo calcio nella squadra. È davvero piacevole".