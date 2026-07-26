L'Inter ha deciso di muoversi in modo deciso e concreto per portare a Milano Cristian Romero. Negli ultimi giorni, infatti, il nome del difensore argentino è finito al centro dei pensieri del club nerazzurro. A confermare che la trattativa è davvero reale ci ha pensato direttamente Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, che ha parlato della situazione davanti ai microfoni.

Inter, si cerca la formula ideale

Spiegando a che punto è la trattativa, il dirigente ha spiegato: "Esiste certamente unche stiamo dimostrando nei confronti del calciatore e della società. Si tratta dima l'interessamento c'è di sicuro, staremo a vedere".

Anche se Ausilio ha preferito mantenere la prudenza e non sbilanciarsi troppo, la realtà racconta che la società milanese ha cambiato piano di mercato. Dopo aver incontrato diverse difficoltà nel trovare un esterno destro che convincesse davvero per le sue doti tecniche e per il suo costo, da qualche giorno i dirigenti hanno scelto di puntare con grande decisione sul difensore del Tottenham. I dialoghi tra l'Inter, i rappresentanti del giocatore e il club inglese vanno avanti in modo continuo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: L'argentino Cristian Romero controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo stadio Alberto J. Armando, il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

L'obiettivo dei nerazzurri è quello di trovare un accordo economico per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Nelle ultime ore si è parlato di una formula simile a quella usata per Akanji, cioè un prestito con indennizzo accompagnato da un diritto di riscatto molto facile da raggiungere oppure da un vero e proprio obbligo. Bisognerà comunque capire se da Londra arriverà il via libera a questa idea.

I club europei su Romero

Caricamento post Instagram...

Nel frattempo, la dirigenza interista continua a lavorare con tanta fiducia su questa pista, anche se gli ostacoli da superare sono parecchi e importanti. Le prime difficoltà riguardano soprattutto i soldi necessari per chiudere l'operazione. Il, infatti, fa una valutazione molto alta del cartellino e parte da una richiesta di. A questo si aggiunge lo stipendio del calciatore argentino, che oggi guadagnaOltre ai problemi economici,deve fare i conti anche con una concorrenza numerosa e pericolosa. Secondo le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra, anchesi è mosso sulle tracce di Romero, aggiungendosi a squadre di grandissimo livello comee ilche si erano già fatte avanti. Nonostante tutta questa folla di rivali, l'Inter sembra disposta a fare di tutto per riportare nel campionato italiano un difensore che conosce già molto bene la Serie A, visto che in passato ha indossato le maglie di Juventus, Genoa e Atalanta. Il profilo del "" è considerato quello perfetto per dare forza e sicurezza a una difesa che ha dovuto salutare due colonne fondamentali come