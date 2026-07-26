Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha confermato la trattativa e l'interesse per Cristian Romero, difensore del Tottenham
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L'Inter ha deciso di muoversi in modo deciso e concreto per portare a Milano Cristian Romero. Negli ultimi giorni, infatti, il nome del difensore argentino è finito al centro dei pensieri del club nerazzurro. A confermare che la trattativa è davvero reale ci ha pensato direttamente Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, che ha parlato della situazione davanti ai microfoni.
Inter, si cerca la formula idealeSpiegando a che punto è la trattativa, il dirigente ha spiegato: "Esiste certamente un interessamento che stiamo dimostrando nei confronti del calciatore e della società. Si tratta di operazioni lunghe ma l'interessamento c'è di sicuro, staremo a vedere".
Anche se Ausilio ha preferito mantenere la prudenza e non sbilanciarsi troppo, la realtà racconta che la società milanese ha cambiato piano di mercato. Dopo aver incontrato diverse difficoltà nel trovare un esterno destro che convincesse davvero per le sue doti tecniche e per il suo costo, da qualche giorno i dirigenti hanno scelto di puntare con grande decisione sul difensore del Tottenham. I dialoghi tra l'Inter, i rappresentanti del giocatore e il club inglese vanno avanti in modo continuo.
L'obiettivo dei nerazzurri è quello di trovare un accordo economico per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Nelle ultime ore si è parlato di una formula simile a quella usata per Akanji, cioè un prestito con indennizzo accompagnato da un diritto di riscatto molto facile da raggiungere oppure da un vero e proprio obbligo. Bisognerà comunque capire se da Londra arriverà il via libera a questa idea.
I club europei su RomeroNel frattempo, la dirigenza interista continua a lavorare con tanta fiducia su questa pista, anche se gli ostacoli da superare sono parecchi e importanti. Le prime difficoltà riguardano soprattutto i soldi necessari per chiudere l'operazione. Il Tottenham, infatti, fa una valutazione molto alta del cartellino e parte da una richiesta di almeno 50 milioni di euro. A questo si aggiunge lo stipendio del calciatore argentino, che oggi guadagna 6 milioni di euro all'anno.
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