Juan Fernando Quintero non è più un giocatore del River Plate: questo è quanto si legge da un particolare comunicato del club argentino in merito alla rescissione consensuale con il giocatore colombiano. Dietro questa decisione pesano sicuramente le parole di Quintero dette qualche tempo fa, di dura critica nei confronti dell'allenatore che, in qualsiasi intervista, lo ha sempre difeso e visto come pedina importante della propria squadra.

Questo il comunicato ufficiale: "Il Club Atlético River Plate e Juan Fernando Quintero concordano di comune accordo la rescissione contrattuale. Il talento di Juanfer e il suo contributo fondamentale nel momento più decisivo rimarranno per sempre nella grande storia del Club, che è diventato la sua casa in tutti questi anni condivisi. Il River Plate augura a Juan Fernando Quintero tutto il successo nel prossimo capitolo della sua carriera professionistica".

Le dichiarazioni di Quintero

queste le prime dichiarazioni del calciatore ai microfoni di ESPN da Miami, qualche settimana fa.

Ma continua dicendo: "Probabilmente non sono una priorità per lui. Come persona, è il migliore. Lo rispetto. Per quanto riguarda il calcio, la pensiamo davvero diversamente. Non è nemmeno un problema. Oggi è l'allenatore del River, ha il suo merito e il mio rispetto . Non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ognuno di noi ha situazioni diverse, nei momenti della vita e del calcio".

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Il River ha comunque salutato il giocatore tramite un post su X: "Il talento di Juanfer e il suo contributo fondamentale nel momento più decisivo rimarranno per sempre nella grande storia del Club, che è stata la sua casa in tutti questi anni condivisi" augurandogli inoltre: "Tanti successi nel prossimo capitolo della sua carriera professionale". I primi segnali di un addio tra le parti si sono fiutati nel momento in cui, la società argentina ha acquistato Angel Correa al quale è stata data la maglia numero 10 che apparteneva, appunto a Quintero.

Juanfran Quintero chiude cosi l'esperienza in Argentina dove ha vissuto dei gran bei momenti, arivato per la prima volta nel 2018 ed autore di uno dei gol più importanti di quell'annata, quello in finale di Copa Libertadores a Madrid contro i rivali storici del Boca. Dopo la prima esperienza al River, varie altre in giro tra Cina e Colombia che lo hanno poi riportato in Argentina alla corte di mister Chacho , giunta al termine in queste ore. Quintero è ricercato da vari club, tra i quali troviamo il Cagliari che ha destato interesse per il colpo a parametro zero.