Il Mondiale è ormai alle spalle ma ci ha lasciato parecchi giocatori interessanti, soprattutto giovani. Non solo talenti in erba e grandi fuoriclasse ma anche incredibili scoperte per chi è un po' più avanti con gli anni. C'è infatti un giocatore che, in particolare, ha fatto parlare di sé, non più ormai giovanissimo ma che ha saputo regalare emozioni alla sua Nazione e anche ai tifosi di tutto il mondo. Si tratta del portiere capoverdiano Vozinha, pseudonimo di Josimar José Évora Dias. Svincolato dopo la conclusione del contratto con la squadra portoghese del Chaves, ritrova il campo dopo l'ottimo Mondiale e sarà l'estremo difensore della squadra sudamericana del Colo Colo, come riportato da tuttomercatoweb.

Mai fermarsi, nemmeno a 40 anni

🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Il portiere capoverdiano è l'esempio di come anche a 40 anni si possa fare la differenza. Un mondiale vissuto da protagonista nel quale ha trascinato la sua nazionale, Capo Verde alla fase ad eliminazione diretta collezionando anche un inaspettato cleen sheet contro i futuri campioni della

Prestazioni che hanno attirato le attenzioni di svariati club, alcuni anche italiani, ma a chiudere per primo l'accordo con il giocatore è stato il presidente del Colo Colo, Anibal Mosa che conferma l'intesa ormai vicina e che il giocatore arriverà presto a Santiago per completare l iter burocratico. Lo scorso anno in Liga Portugal 2 Vozinha ha giocato per 1710 minuti spalmati in 19 presenze e con 23 gol subiti, non sempre partito titolare ma con l'esperienza giusta per aiutare anche le nuove leve.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Vozinha, portiere di Capo Verde, rilancia il pallone durante la partita delle FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park, il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Con questo trasferimento vuole rimettersi in gioco e mostrare che il Mondiale non è stato un avvenimento a caso ma che le proprie qualità ci sono ancora, anche se con un'età più avanzata. Rientrato, inoltre nella top 11 del mondiale, Vozinha ha ancora la giusta fame per sfondare in un campionato come quello cileno non facile e molto caloroso continuando la propria favola e facendo innamorare ancor di più i tifosi di calcio.