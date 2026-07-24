Il Times sgancia la bomba: l'Arsenal vuole fare di tutto per regalare ad Arteta Julian Alvarez
Atletico Madrid, una rosa a centrocampo per una tifosa scomparsa: il gesto di Julian Alvarez
Se esistesse l'Oscar per il calciatore più conteso e chiacchierato dell'intera finestra di mercato, quest'anno andrebbe senza dubbio a Julian Alvarez. L'attaccante dell'Atlético Madrid, attualmente in vacanza dopo la finale con l'Argentina, è oggetto di dispute legali, battaglie a suon di comunicati e montagne di soldi pronte per averlo in squadra.
Tra i due litiganti, il terzo gode?Il Barcellona è il club che più si è spinto per ingaggiare l'argentino. L'offerta di qualche settimana fa da 100 milioni è stata rispedita al mittente da Cerezo, presidente dell'Atlético Madrid che, in diverse occasioni, ha tenuto a ribadire che "Julian non è in vendita". Ma non è un segreto che il sogno dell'ex giocatore del Manchester City sia quello di andare al Barça, come ripetuto ampiamente durante i Mondiali. In mezzo alla querelle non poteva mancare, come succede in questi casi, il Real Madrid. Florentino Perez, subito dopo la sua rielezione da presidente Blanco, ha recapitato un'offerta da 150 milioni di euro, rifiutata con tanto di scherni social dai Colchoneros.
Intanto, sullo sfondo, aleggia l'ombra dei campioni d'Inghilterra in carica. Come riporta il Times, l'Arsenal starebbe valutando di proporre una mega offerta, mai vista prima, all'Atlético per strappare loro il gioiello classe 2000. Sul piatto, i Gunners offrirebbero 100 milioni di euro di parte fissa, a cui andrebbe aggiunto l'intero cartellino dello svedese Viktor Gyokeres. Un'offerta mastodontica che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe fare vacillare e non poco la dirigenza Colchonera.
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La posizione irremovibile dell'AtlètiEnrique Cerezo ha ripetutamente affermato che non venderà Julian Alvarez in Spagna, dunque né al Barcellona né al Real Madrid. Così, in caso di addio che sembra probabile data la rottura insanabile tra la dirigenza e l'argentino, l'unico club potenzialmente in grado di garantirsi le prestazioni dell'Araña, in questo momento, sembra essere l'Arsenal.
Tuttavia, Arteta dispone di un parco attaccanti notevole e ben nutrito, impreziosito con l'arrivo di Tzolis dopo l'addio di Trossard, volato al Besiktas da Italiano. L'eventuale arrivo dell'ex River Plate è legato alla partenza di Gyokeres, acquistato appena un anno fa dallo Sporting Lisbona, ma non ha mai convinto fino in fondo l'allenatore spagnolo.
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