Se esistesse l'Oscar per il calciatore più conteso e chiacchierato dell'intera finestra di mercato, quest'anno andrebbe senza dubbio a Julian Alvarez. L'attaccante dell'Atlético Madrid, attualmente in vacanza dopo la finale con l'Argentina, è oggetto di dispute legali, battaglie a suon di comunicati e montagne di soldi pronte per averlo in squadra.

Tra i due litiganti, il terzo gode?

Il Barcellona è il club che più si è spinto per ingaggiare l'argentino. L'offerta di qualche settimana fa da 100 milioni è stata rispedita al mittente da, presidente dell'che, in diverse occasioni, ha tenuto a ribadire che "Julian non è in vendita". Ma non è un segreto che il sogno dell'ex giocatore delsia quello di andare al, come ripetuto ampiamente durante i Mondiali. In mezzo alla querelle non poteva mancare, come succede in questi casi, il, subito dopo la sua rielezione da presidente Blanco, ha recapitato un'offerta da 150 milioni di euro, rifiutata con tanto di scherni social dai Colchoneros.

SEVILLE, SPAIN - APRIL 18: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid celebra il gol del secondo goal della sua squadra durante la finale della Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico de Madrid allo Stadio di La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Intanto, sullo sfondo, aleggia l'ombra dei campioni d'Inghilterra in carica. Come riporta il Times, l'Arsenal starebbe valutando di proporre una mega offerta, mai vista prima, all'Atlético per strappare loro il gioiello classe 2000. Sul piatto, i Gunners offrirebbero 100 milioni di euro di parte fissa, a cui andrebbe aggiunto l'intero cartellino dello svedese Viktor Gyokeres. Un'offerta mastodontica che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe fare vacillare e non poco la dirigenza Colchonera.

‼️ Dinero más Gyökeres por Julián Álvarez https://t.co/TYxsiOMLr0 — MARCA (@marca) July 24, 2026

La posizione irremovibile dell'Atlèti

ha ripetutamente affermato che non venderàin Spagna, dunque né alné al. Così, in caso di addio che sembra probabile data la rottura insanabile tra la dirigenza e l'argentino, l'unico club potenzialmente in grado di garantirsi le prestazioni dell'Araña, in questo momento, sembra essere l'

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid cerca di controllare il pallone sotto la pressione di Gabriel dell'Arsenal durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Tuttavia, Arteta dispone di un parco attaccanti notevole e ben nutrito, impreziosito con l'arrivo di Tzolis dopo l'addio di Trossard, volato al Besiktas da Italiano. L'eventuale arrivo dell'ex River Plate è legato alla partenza di Gyokeres, acquistato appena un anno fa dallo Sporting Lisbona, ma non ha mai convinto fino in fondo l'allenatore spagnolo.