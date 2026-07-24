Ricevuto il no di Guardiola, Maldini e Leonardo sembrano aver scelto il prossimo CT della nazionale italiana. Il successore di Rino Gattuso sarà Andrea Pirlo: l'ex centrocampista della Juventus è pronto ad assumersi la responsabilità di rifondare la nostra nazionale dopo l'ennesimo Mondiale visto da casa.

Italia: sfumato Guardiola, tutto su Andrea Pirlo

MILANO, ITALIA - 21 MAGGIO: Andrea Pirlo e Paolo Maldini partecipano alla conferenza stampa di Special Teams Legends Onlus il 21 maggio 2019 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

I primi due tecnici contattati dall'Italia hanno rifiutato la panchina della nazionale. Carlo Ancelotti ha deciso di continuare la sua avventura da CT della nazionale brasiliana - nonostante le tante critiche dopo l'anonimo Mondiale - e Pep Guardiola si è detto convinto di volersi prendere una pausa dal campo. Sfumati questi due grandi nomi, la direzione presa dalla dirigenza sembra chiara: si va forti su Andrea Pirlo.

L'ex centrocampista del Milan ha iniziato la sua carriera da allenatore pochi anni fa, con - fino ad ora - scarsi risultati. Due titoli con la Juventus all'esordio - Supercoppa e Coppa Italia - e poi delle esperienze in Turchia, alla Sampdoria e negli Emirati Arabi. Una carriera di tutt'altro livello rispetto al Pirlo calciatore, che oltre a innumerevoli trofei, si è guadagnato un posto nell'olimpo dei centrocampisti più forti nella storia di questo sport.

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. Oltre ad essere grandi amici, il nuovo DT dell'Italia ha sempre dimostrato tantissimo rispetto ed ammirazione nei confronti dell'ex. Ma non solo, i due dirigenti qualche giorno fa hanno detto che il prossimo CT della nazionale sarà qualcuno che "ragioni come ragioniamo noi, con cui ci sia armonia, che condivida le nostre idee". Ed imporre le proprie idee a tecnici d'esperienza comerisulta molto difficile.

La scelta perciò sembra fatta, e l'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. L'ipotesi è un contratto che leghi Pirlo all'Italia almeno fino al Mondiale 2030, ma l'idea è andare ancora oltre. Non solo per qualificarci ai prossimi mondiali quindi, ma per mettere delle solide basi per un rinnovamento di tutto il movimento calcio italiano.