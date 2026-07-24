Svanite le ipotesi Ancelotti e Guardiola, Maldini e Leonardo puntano tutto su Andrea Pirlo per il rilancio della nazionale italiana.
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Ricevuto il no di Guardiola, Maldini e Leonardo sembrano aver scelto il prossimo CT della nazionale italiana. Il successore di Rino Gattuso sarà Andrea Pirlo: l'ex centrocampista della Juventus è pronto ad assumersi la responsabilità di rifondare la nostra nazionale dopo l'ennesimo Mondiale visto da casa.
Italia: sfumato Guardiola, tutto su Andrea Pirlo
I primi due tecnici contattati dall'Italia hanno rifiutato la panchina della nazionale. Carlo Ancelotti ha deciso di continuare la sua avventura da CT della nazionale brasiliana - nonostante le tante critiche dopo l'anonimo Mondiale - e Pep Guardiola si è detto convinto di volersi prendere una pausa dal campo. Sfumati questi due grandi nomi, la direzione presa dalla dirigenza sembra chiara: si va forti su Andrea Pirlo.
L'ex centrocampista del Milan ha iniziato la sua carriera da allenatore pochi anni fa, con - fino ad ora - scarsi risultati. Due titoli con la Juventus all'esordio - Supercoppa e Coppa Italia - e poi delle esperienze in Turchia, alla Sampdoria e negli Emirati Arabi. Una carriera di tutt'altro livello rispetto al Pirlo calciatore, che oltre a innumerevoli trofei, si è guadagnato un posto nell'olimpo dei centrocampisti più forti nella storia di questo sport.
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La scelta perciò sembra fatta, e l'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. L'ipotesi è un contratto che leghi Pirlo all'Italia almeno fino al Mondiale 2030, ma l'idea è andare ancora oltre. Non solo per qualificarci ai prossimi mondiali quindi, ma per mettere delle solide basi per un rinnovamento di tutto il movimento calcio italiano.
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