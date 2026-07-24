TAS, l'8 Ottobre si decide: indetta una riunione per assegnare la Coppa d'Africa al Senegal o al Marocco
Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti
Il TAS - Tribunale Arbitrale per lo Sport - ha deciso: l'8 ottobre ci sarà un incontro definitivo per decidere a chi assegnare definitivamente la Coppa d'Africa. Il Senegal ha vinto il trofeo sul campo, ma qualche giorno dopo la coppa è passata in casa Marocco a tavolino, complici gli accaduti degli ultimi minuti della finale. La federazione senegalese ha fatto però ricorso, ed ora si attende il giudizio finale.
Coppa d'Africa, ad Ottobre si scoprirà il vincitore
Sono passati più di sei mesi, ma la Coppa d'Africa non ha ancora un vincitore definitivo. Da quel 16 Gennaio, infatti, Senegal e Marocco aspettano di sapere se il trofeo può essere inserito nella loro bacheca o meno. E dovranno attendere ancora. Il Senegal ha deciso di fare ricorso vista la sconfitta a tavolino. Ed il TAS ha optato per indire una riunione per l'8 di Ottobre per sancire per l'ultima volta in che nazione andrà la coppa.
Il massimo organo di giudizio dello sport, ha accolto il ricorso degli sconfitti, e ha rilasciato un comunicato per definire la data dell'incontro decisivo. La coppa andrà a Mané o ad Hakimi? Nel comunicato si legge: "Il Tribunale Arbitrale dello Sport conferma che è stata fissata un'udienza nell'ambito del procedimento avviato dalla Federazione calcistica senegalese contro la Confederazione Africana di Calcio e la Federazione calcistica reale marocchina, in merito alla finale della Coppa d'Africa Marocco 2025. L'udienza si terrà l'8 ottobre 2026 presso la sede del CAS a Losanna, in Svizzera".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA