Il TAS - Tribunale Arbitrale per lo Sport - ha deciso: l'8 ottobre ci sarà un incontro definitivo per decidere a chi assegnare definitivamente la Coppa d'Africa. Il Senegal ha vinto il trofeo sul campo, ma qualche giorno dopo la coppa è passata in casa Marocco a tavolino, complici gli accaduti degli ultimi minuti della finale. La federazione senegalese ha fatto però ricorso, ed ora si attende il giudizio finale.

Coppa d'Africa, ad Ottobre si scoprirà il vincitore

LENS, FRANCIA - 31 MARZO: Achraf Hakimi del Marocco osserva durante l'amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Sono passati più di sei mesi, ma la Coppa d'Africa non ha ancora un vincitore definitivo. Da quel 16 Gennaio, infatti, Senegal e Marocco aspettano di sapere se il trofeo può essere inserito nella loro bacheca o meno. E dovranno attendere ancora. Il Senegal ha deciso di fare ricorso vista la sconfitta a tavolino. Ed il TAS ha optato per indire una riunione per l'8 di Ottobre per sancire per l'ultima volta in che nazione andrà la coppa.

Il massimo organo di giudizio dello sport, ha accolto il ricorso degli sconfitti, e ha rilasciato un comunicato per definire la data dell'incontro decisivo. La coppa andrà a Mané o ad Hakimi? Nel comunicato si legge: "Il Tribunale Arbitrale dello Sport conferma che è stata fissata un'udienza nell'ambito del procedimento avviato dalla Federazione calcistica senegalese contro la Confederazione Africana di Calcio e la Federazione calcistica reale marocchina, in merito alla finale della Coppa d'Africa Marocco 2025. L'udienza si terrà l'8 ottobre 2026 presso la sede del CAS a Losanna, in Svizzera".

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Nel comunicato sono anche riportate le modalità dell'incontro. "Le Parti non hanno raggiunto un accordo per accelerare il procedimento, che pertanto seguirà le tempistiche ordinarie previste dal regolamento procedurale del TAS. La data dell'udienza è stata stabilita dopo aver consultato le Parti, che non hanno neppure richiesto che l'udienza fosse resa pubblica.". La decisione però, come sottolineato nel comunicato, non sarà presa l'8 Ottobre: "Al termine dell'udienza, il Collegio inizierà le proprie deliberazioni. Al momento,".