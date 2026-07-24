IL Belgio ha scelto: è Mark Van Bommel il nuovo CT dei Red Devils. Il comunicato della federazione e le prime parole da commissario dell'ex Milan.
Il Belgio in stile Magritte: lo shooting della nuova maglia è super divertente!
Dopo le voci degli scorsi giorni, è arrivata l'ufficialità: il Belgio cambia CT, e sceglie Mark Van Bommel. L'ex centrocampista prende il posto di Rudi Garcia, esonerato dopo l'eliminazione dal Mondiale - per mano della Spagna vincitrice.
Il Belgio riparte da Van Bommel
Il Belgio ha scelto un olandese per ricominciare. È infatti arrivato l'annuncio della federazione: Mark Van Bommel è il nuovo CT dei diavoli rossi. Si chiude perciò il percorso di Rudi Garcia alla guida della nazionale belga, complice anche l'eliminazione ai quarti di finale dal mondiale americano. Adesso starà all'ex centrocampista del Bayern Monaco il compito di riportare la nazionale fiamminga in alto, nel ranking ma non solo.
Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio belga, tramite un comunicato su tutti i suoi canali social. L'allenatore resterà alla guida della nazionale almeno fino ad Euro2028, come riportato dallo stesso comunicato. "La Federazione calcistica reale belga è lieta di annunciare la nomina di Mark van Bommel come nuovo commissario tecnico dei Red Devils, con effetto dal 15 agosto 2026. Mark van Bommel ha firmato un contratto che lo vedrà alla guida della nazionale belga fino a UEFA EURO 2028".
Le prime parole del commissario tecnico
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Il tecnico si è detto prontissimo ad affrontare questa nuova avventura. "Il successo non è mai garantito, ma il duro lavoro, l'onestà e l'impegno sì. Daremo tutto per aiutare questa squadra a migliorare ogni giorno e a rendere orgoglioso il popolo belga. Non vedo l'ora di incontrare i giocatori, lo staff e i tifosi, e di iniziare insieme questo nuovo capitolo".
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