Dopo le voci degli scorsi giorni, è arrivata l'ufficialità: il Belgio cambia CT, e sceglie Mark Van Bommel. L'ex centrocampista prende il posto di Rudi Garcia, esonerato dopo l'eliminazione dal Mondiale - per mano della Spagna vincitrice.

Il Belgio riparte da Van Bommel

MONACO, GERMANIA - 17 MARZO: Mark van Bommel del Bayern Monaco assiste alla Beckenbauer Cup 2025 alla SAP Garden il 17 marzo 2025 a Monaco di Baviera, in Germania. In occasione del 125° anniversario del club, il Bayern Monaco ha organizzato un torneo unico di leggende il 17 marzo 2025 in onore del compianto presidente onorario Franz Beckenbauer (1945-2024). (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Il Belgio ha scelto un olandese per ricominciare. È infatti arrivato l'annuncio della federazione: Mark Van Bommel è il nuovo CT dei diavoli rossi. Si chiude perciò il percorso di Rudi Garcia alla guida della nazionale belga, complice anche l'eliminazione ai quarti di finale dal mondiale americano. Adesso starà all'ex centrocampista del Bayern Monaco il compito di riportare la nazionale fiamminga in alto, nel ranking ma non solo.

Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio belga, tramite un comunicato su tutti i suoi canali social. L'allenatore resterà alla guida della nazionale almeno fino ad Euro2028, come riportato dallo stesso comunicato. "La Federazione calcistica reale belga è lieta di annunciare la nomina di Mark van Bommel come nuovo commissario tecnico dei Red Devils, con effetto dal 15 agosto 2026. Mark van Bommel ha firmato un contratto che lo vedrà alla guida della nazionale belga fino a UEFA EURO 2028".

Le prime parole del commissario tecnico

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Insieme al comunicato, sono arrivate anche le prime dichiarazioni ufficiali del tecnico, sempre sui canali della nazionale. ". Vorrei ringraziare la Federcalcio belga per la fiducia riposta in me. Il Belgio dispone di giocatori eccezionali e di un potenziale enorme". Obiettivo? Tornare a competere con le grandi. "Insieme al mio staff tecnico, vogliamo costruire una squadra disciplinata, ambiziosa e abbastanza coraggiosa da competere con le migliori".

Il tecnico si è detto prontissimo ad affrontare questa nuova avventura. "Il successo non è mai garantito, ma il duro lavoro, l'onestà e l'impegno sì. Daremo tutto per aiutare questa squadra a migliorare ogni giorno e a rendere orgoglioso il popolo belga. Non vedo l'ora di incontrare i giocatori, lo staff e i tifosi, e di iniziare insieme questo nuovo capitolo".