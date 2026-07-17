Michael Olise vuole il Real Madrid. L'esterno del Bayern (impiegato anche nel ruolo di trequartista da Deschamps), nonostante la deludente eliminazione in semifinale mondiale con la maglia della nazionale francese, avrebbe già pensato al proprio futuro. Un futuro che Olise vorrebbe dipingere di bianco, anzi, di blancos andando a giocare per il Real Madrid. La situazione con la dirigenza dei bavaresi, però, resta più complicata del previsto.

Olise vuole il Real Madrid

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, Michael Olise avrebbe confessato ai compagni di nazionale, proprio durante il Mondiale, il desiderio di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera al Real Madrid, alla corte di Florentino Perez e José Mourinho. L'esterno francese, sempre secondo quanto riportato dalla fonte sopracitata, avrebbe già chiesto informazioni ai connazionali, già in casa Real, come Kylian Mbappé e Aurelien Tchouaméni, mentre, dall'altro lato Dayot Upamecano (compagno di Olise al Bayern) avrebbe provato a far riflettere l'ex Crystal Palace, convincendolo a rimanere a Monaco di Baviera.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Michael Olise del Bayern Monaco corre con il pallone durante la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Colonia all'Allianz Arena il 16 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Quanto alla posizione del Real Madrid, nonostante le continue smentite da parte del presidente (fresco di rielezione) Florentino Perez, un giocatore come Michael Olise farebbe gola a qualsiasi top-club europeo. In passato, l'esterno francese è già finito in orbita blancos come famoso Mr.X del colpo da 150 milioni di euro (poi rivelatosi Julian Alvarez) ma, a prescindere dalle intenzioni o meno del club, dando per scontato le volontà di cambiar aria di Olise (come riportato sempre dall'Equipe) lo scoglio più grande si chiama Bayern Monaco.

Una situazione più complicata del previsto

Il club bavarese considera Micheal Olise un giocatore imprescindibile, fermamente al centro del progetto, con nessuna intenzione di cedere il giocatore. Il francese, infatti, ha un contratto con i campioni di Germania fino al 30 giugno 2029 e l'intenzione del Bayern sarebbe proprio quella di prolungare l'accordo con l'ex Crystal Palace. L'Equipe riporta che le acquee potrebbero muoversi ora che il Mondiale di Olise è terminato, ma l'intenzione della dirigenza tedesca sarebbe sempre quella di non cedere il giocatore.

Michael Olise, l'attaquant du Bayern Munich, ne cache plus, en privé, ses envies de transfert au Real Madrid. Et a pris, notamment auprès de ses coéquipiers en bleu, tous les renseignements en ce sens. https://t.co/kozg3BfSqY pic.twitter.com/ixgdMYBWNW — L'Équipe (@lequipe) July 16, 2026

A testimonianza di ciò, celebri sono le dichiarazioni del presidente del club bavarese Herbert Hainer, riguardanti le allora voci di un'offerta da 150 milioni di euro del Real Madrid per Olise: "Se Florentino Pérez ha in mente un'offerta, può risparmiarsi la fatica perché non vogliamo vendere Michael. Abbiamo un ottimo rapporto con il Real Madrid e, di conseguenza, mi hanno contattato per dirmi che, in primo luogo, non hanno assolutamente alcun contatto con Michael Olise e, in secondo luogo, non vogliono queste continue speculazioni sui media". Insomma, in attesa di conoscere gli sviluppi post-Mondiale, accanto alla "telenovela Julian Alvarez", il mondo del calcio scalda i pop-corn per quella che potrebbe essere la nuova "telenovela Olise".