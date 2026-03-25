Mondiali 2026, flop biglietti per l'esordio tra Stati Uniti e Paraguay: la situazione
Un esordio ricco di problemi
Un esordio ricco di problemi
Il verdetto medico
Le condizioni del giocatore
le condizioni del polacco
Condizioni e tempi di recupero
Addio all'ex portiere
Tra presente e futuro
Parla il presidente della FIFA
Gli aggiornamenti dopo i quarti di Champions
Addio ad un simbolo del Blancos
Ringraziamento speciale
Il chiarimento del patron
Il commento dell'ex-azzurra
In Eredivisie un fallo bruttissimo non sanzionato dall'arbitro
L'ammazza-grandi della Champions perde malamente in campionato
Una prima volta storica in Bundesliga
La richiesta del Tycoon
Le parole dell'ex tecnico del Porto
Le parole dell'ex attaccante
Le parole del centrocampista
L'addio al calcio del brasiliano
De Laurentiis pronto a liberare il tecnico salentino per la Nazionale
Arriva la comunicazione del club
Il centrocampista colombiano è tenuto sotto controllo
I piani della risalita in classifica
L'ufficialità
Le ragioni della sanzione dell'UEFA
Il triste annuncio della calciatrice
I retroscena di Batistuta sulla morte di Maradona
La risposta dell'ex bianconero