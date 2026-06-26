Nelle ultime ore, il Venezuela ed i suoi abitanti stanno vivendo momenti molto duri. Infatti, nel Paese che si trova nell'America Meridionale ha avuto luogo un violento terremoto che ha distrutto case e portato via diverse vite. Tra queste, risulta quella di Andrea, la moglie del calciatore venezuelano Hector Bello. Questo tragico episodio ha avuto luogo a La Guiara, città in cui la famiglia vive dato che il giocatore veste la maglia della squadra locale.

Venezuela, il dolore di Hector Bello per la moglie della moglie Andrea a causa

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Il violento terremoto che ha colpito il Paese dell'America del Sud ha provocato dei danni molto significativi. Questi non solo stati materiali con diverse case eche sono andati distrutti, ma anche quelli umani. Purtroppo, queste catastrofi naturali portano via anche alla dipartita di diverse persone tra chi perde la vita durante la scossa e chi dopo a causa delle gravi condizioni in cui vengono ritrovati dopo il recupero dei soccorritori. Tra le vittime di quanto accaduto nell'America Meridionale figura anche, moglie del difensore Hector Bello che veste la maglia del, club della seconda divisione nazionale.Diverse fonti venezuelane, infatti, hanno riportato la notizia di quanto accaduto alla moglie del calciatore. Andrea e sua figlia, che ha un solo anno, si trovavano nella loro casa a La Guaira quando ha avuto luogo la forte scossa di terremoto. Per mettere in salvo sua figlia, la donna ha fatto dausando il proprio corpo. Tuttavia, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno estratto viva la piccola Alana, mentre Andrea non è sopravvissuta a quanto accaduto. Sul proprio profilo Instagram, Hector Bello ha condiviso il proprio dolore. Con le sue parole, il giocatore ha scritto che spiegherà alla figlia del modo in cui sua madre si è sacrificata.