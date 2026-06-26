Il Venezuela è stato fortemente colpito dal terremoto e, nella città di La Guaira, il calciatore ha perso la moglie Andrea
Nelle ultime ore, il Venezuela ed i suoi abitanti stanno vivendo momenti molto duri. Infatti, nel Paese che si trova nell'America Meridionale ha avuto luogo un violento terremoto che ha distrutto case e portato via diverse vite. Tra queste, risulta quella di Andrea, la moglie del calciatore venezuelano Hector Bello. Questo tragico episodio ha avuto luogo a La Guiara, città in cui la famiglia vive dato che il giocatore veste la maglia della squadra locale.
Venezuela, il dolore di Hector Bello per la moglie della moglie Andrea a causaIl violento terremoto che ha colpito il Paese dell'America del Sud ha provocato dei danni molto significativi. Questi non solo stati materiali con diverse case e palazzi che sono andati distrutti, ma anche quelli umani. Purtroppo, queste catastrofi naturali portano via anche alla dipartita di diverse persone tra chi perde la vita durante la scossa e chi dopo a causa delle gravi condizioni in cui vengono ritrovati dopo il recupero dei soccorritori. Tra le vittime di quanto accaduto nell'America Meridionale figura anche Andrea, moglie del difensore Hector Bello che veste la maglia del Maritimo de La Guaira, club della seconda divisione nazionale.
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