39 anni e non sentirli. 39 anni e giocare il proprio quinto Mondiale diventando il primo calciatore asiatico a stabilire questo record. Stiamo parlando di Yuto Nagatomo. Il difensore classe 1986, convocato dal Giappone, è sceso in campo ieri contro la Svezia nell'ultima partita dei gironi e ha scritto un pezzo di storia del calcio nipponico.

Il Giappone passa ai sedicesimi di finale

Yuto Nagatomo becomes the first Asian player to play in 5 FIFA World Cups 🇯🇵 pic.twitter.com/stYBL20PPn — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

Nagatomo scrive la storia: è il suo quinto Mondiale

Il Giappone , con due pareggi e una vittoria, si qualifica alla fase deile del Mondiale. Nella gara d'esordio i Samurai Blu fermano 2-2 l', poi vincono agilmente contro lae chiudono pareggiando contro la Svezia. Nella prossima partita, però, la squadra di Hajime Moriyasu se la dovrà vedere con il. La partita con la Svezia è di quelle da ricordare, un piccolo momento storico: segna la quinta partecipazione ad una Coppa del Mondo di Yuto, ex giocatore anche di Inter e Cesena.39 anni e una carriera di tutto rispetto. Nagatomo ha giocato in patria, con l'FC Tokyo, poi è partito per l'Europa. Nel 2010 lo acquistò il. La sua avventura italiana fu più lunga del previsto: nel 2011 passò all' Inter e. Con i nerazzurri rimase fino al 2018 vincendo anche una Coppa Italia. In seguitò ha poi giocato con il Marsiglia in Ligue 1 e in Turchia, vestendo la maglia del Galatasaray prima di ritornare al Tokyo FC.

Ieri, infine, ha scritto la storia. Adesso ha giocato ben cinque Mondiali ed è diventato il primo calciatore asiatico a farlo. La sua prima partecipazione al torneo risale all'edizione del 2010 in Sudafrica. Con i Samurai Blu ha vinto la Coppa d'Asia del 2011. Nagatomo, inoltre, è il secondo giocatore per numero di presenze con la maglia della nazionale: sono ben 146. Lo precede un uomo solo: Yasuhito Endō, che ne ha collezionate 152. Ieri ha stabilito un recod straordinario ed importante a coronamento della sua importante carriera calcistica.