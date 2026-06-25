Il futuro di Nico Paz torna a tingersi di blanco. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Real Madrid ha ormai deciso di riportare alla base il talento argentino esercitando il diritto di recompra fissato a 10 milioni di euro. Una scelta maturata dopo l'ottima stagione disputata dal classe 2004 con la maglia del Como, dove ha confermato tutto il suo potenziale attirando l'interesse di numerosi club europei. La volontà del Real è quella di riavere il controllo del cartellino del giocatore prima di decidere quale sarà il passo successivo della sua carriera, senza escludere alcuna soluzione per il futuro.

Il Como mantiene un rapporto privilegiato

I rapporti tra i due club restano eccellenti e proprio durante l'incontro tra le società è emersa la volontà di mantenere aperto un dialogo costante sul futuro del giocatore.

COMO, ITALIA - 12 APRILE: Nico Paz del Como 1907 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Qualora il Real decidesse di cedere nuovamente Nico Paz, il Como avrebbe una corsia preferenziale e potrebbe riportarlo in Lombardia per una cifra già stabilita di 60 milioni di euro. Un'intesa che testimonia la fiducia reciproca costruita negli ultimi mesi e che lascia aperta una porta per un possibile ritorno del fantasista argentino.

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L'Inter resta alla finestra

I nerazzurri apprezzano da tempo le qualità di Nico Paz e continuano a monitorare ogni sviluppo, pur sapendo che in questa fase il destino del giocatore dipende soprattutto dalle decisioni del Real Madrid.

Prima ci sarà il rientro nella capitale spagnola, poi i Blancos valuteranno se inserirlo stabilmente nel progetto tecnico oppure ascoltare eventuali offerte. Nel frattempo il Como conserva un canale privilegiato che potrebbe rivelarsi determinante, mentre l'Inter resta alla finestra in attesa di capire se si apriranno spiragli per inserirsi nella corsa al talento argentino.