Yann Sommer ha parlato, intervistato dal Corriere di Milano, del presente dell'Inter e delle novità introdotte da Cristian Chivu. Il portiere svizzero ha innanzitutto elogiato la qualità della rosa nerazzurra, definendola una squadra "fantastica" e sottolineando come il gruppo abbia costruito negli anni una mentalità vincente. Sommer ha evidenziato la forza dello spogliatoio e la capacità della squadra di restare competitiva ai massimi livelli, spiegando che il lavoro svolto nelle ultime stagioni ha permesso all'Inter di consolidarsi tra le realtà più forti del calcio europeo. Parole che confermano la fiducia dell'estremo difensore nei confronti di un gruppo che continua a porsi obiettivi ambiziosi.

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Le differenze tra Chivu e Inzaghi

è stato uno degli argomenti principali affrontati da Sommer nel corso dell'intervista. Il portiere ha spiegato che Chivu e Inzaghi sono tecnici diversi e che inevitabilmente portano approcci differenti alla gestione della squadra. "Chivu è un altro allenatore, tantissime cose sono diverse", ha raccontato lo svizzero, soffermandosi soprattutto sugli aspetti legati alla comunicazione e al rapporto quotidiano con il gruppo.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Yann Sommer dell'FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei della Coppa Campioni d'Italia e della Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Sommer ha aggiunto che "è diversa la comunicazione" e che ogni tecnico propone idee proprie, sia dal punto di vista tattico sia nella gestione dello spogliatoio. Allo stesso tempo, il portiere ha fatto capire che il gruppo sta assorbendo positivamente le novità introdotte dal nuovo allenatore, considerandole uno stimolo utile per continuare a crescere.

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L'eredità lasciata da Simone Inzaghi

resta comunque un punto di riferimento importante per Sommer. Parlando dell'ex tecnico nerazzurro, il portiere ha riconosciuto apertamente il valore del lavoro svolto da Inzaghi e l'impatto avuto sulla sua crescita personale. "Ho imparato tanto da Inzaghi", ha ammesso il numero uno interista, spiegando come l'esperienza vissuta insieme abbia contribuito a migliorarlo sotto diversi aspetti.

Sommer ha però aggiunto che nel calcio è normale confrontarsi con idee differenti e che anche i cambiamenti possono rappresentare un'opportunità. In questo senso ha sottolineato che "fa bene cambiare qualcosa come nuova sfida", evidenziando come l'arrivo di Chivu possa offrire nuovi stimoli a una squadra che vuole continuare a competere ai massimi livelli. Un messaggio chiaro, che unisce il rispetto per il passato alla fiducia nel nuovo corso tecnico dell'Inter.

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