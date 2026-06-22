Inizia a plasmarsi il nuovo Milan di Gerry Cardinale, riformando e ampliando sempre di più l'organigramma. Tra i nomi che entreranno a far parte del nuovo club ci sarà anche il Director of football intelligence nominato direttamente dal presidente rossonero: si tratta di Bobby Gardiner. La scelta del patron si inserisce nella strategia di rifondazione societaria e tecnica, che mira a supportare il nuovo allenatore Rúben Amorim e a lavorare a stretto contatto con Hendrik Almstadt, futuro Direttore del player trading. A completare la nuova struttura di mercato, sotto la diretta supervisione di Gardiner, opererà Donato Lomonte nel ruolo di nuovo capo scout. Ma scopriamo chi è il Director of football intelligence rossonero. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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