Non dovrebbe essere necessario spiegare e raccontare cosa questa estate sta facendo vivere agli abitanti di più parti del mondo. La crisi ambientale ed ecologica, nella sua manifestazione più estrema, ovvero il riscaldamento globale, sta mettendo a dura prova qualsiasi campo di attività umana (e non). Tra cui anche lo sport e il calcio, che seguono la politica di diseguaglianza del cambiamento climatico: a soffrirne di più sono sempre le fasce più povere della popolazione. Mentre da un lato si costruiscono stadi di ultima generazione, iper-tecnologici e dotati di qualsivoglia lusso per gli utenti e i tifosi più abbienti, dall'altro c'è un calcio che soffre pesantemente la questione climatica. Come in Francia, dove la siccità sta colpendo i club dilettantistici - ed è RMC a raccogliere la testimonianza delle difficoltà di una squadra di Meurthe-et-Moselle, che ci offre uno spunto sul rapporto tra clima e sport.

Francia, la siccità mette a rischio il calcio dilettantistico: il caso del Custines Malleloy

La ripresa della stagione calcistica nel Vecchio Continente si dovrebbe concentrare nelle prossime settimane, ma il caldo afoso sta colpendo ogni zona europea e probabilmente si chiederanno maggiori attenzioni a federazioni e ai giocatori. Una soluzione in itinere, laddove non si fermerà questa grande macchina del business sportivo, è sicuramente(coooling o hydration break ) a metà di ogni tempo. Ma a risentire di queste condizioni climatiche ci sono pure i, che devono essere dotati di un sistema di irrigazione pronto ad evitare di danneggiare il manto erboso.

Tuttavia, questo è possibile laddove la siccità non sta costringendo le comunità a dover far fronte ad una carenza di acqua, come in Francia. Infatti, alcuni campi di calcio sono costretti ad un'irrigazione molto limitata da parte delle amministrazioni locali. A testimoniare questo disagio è il presidente dell'ES Custines Malleloy, Didier Pillons che è intervenuto ai microfoni di RMC proprio questa domenica. "È paglia, non c'è più erba. Il campo durissimo, è secco. È una catastrofe", lamenta il numero uno del club dilettantistico del distretto di Meurthe-et-Moselle.

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Avec les interdictions d'arroser, les terrains de nombreux clubs sont complètement grillés à quelques semaines de la reprise.



Si le synthétique est une alternative (notamment avec des inversions de… pic.twitter.com/1kKpVqfW54 — BeFootball (@_BeFootball) August 9, 2026

Il presidente Pillons fa riferimento al manto erboso del campo di casa, per questioni di emergenza legate proprio alla siccità in Francia, non viene irrigato in maniera adeguata, poiché è stato posto un limite sull'utilizzo delle risorse idriche. Con la preparazione iniziata il 21 luglio, il Custines Malleloy si ritrova però a dover affrontare un problema non indifferente e anche il presidente non sembra trovare una soluzione: "Non c'è alcuna soluzione. Sono quindici giorni che non annaffio più, perché il sindaco mi ha detto che bisognava smettere. Non so come faremo a riprendere, ma appena ricominceremo a giocare, i piccoli germogli che sono nel terreno verranno strappati via".

Problemi anche nella Loira Atlantica: il sintetico può essere una soluzione ma non per tutti

A fare da eco ai disagi del Custines Malelleloy, c'è anche il presidente distrettuale della. Per quest'ultimo, i problemi che stanno affliggendo il distretto di Meurthe-et-Moselle sono estesi un po' in tutte le zone critiche (tra cui anche la più colpita, ovvero il sud della Francia). Un aspetto positivo, però, rispetto al distretto di nordovest, è la presenza diche sono stati costruiti nella Loira Atlantica per via di un progetto avviato circa 15 anni fa.

LANTON, FRANCIA - 30 LUGLIO: Il fumo emerge dal suolo della foresta bruciata dopo un incendio il 30 luglio 2026 a Lanton, Francia. L’incendio della Gironda scoppiato il 22 luglio ha già costretto circa 220.000 persone a evacuare dalla regione vinicola di fama mondiale nel sud-ovest della Francia, con l’incendio che ora avanza verso la periferia di Bordeaux, una città con una popolazione di 268.000 abitanti. I vigili del fuoco stanno correndo per contenere le fiamme in vista di un’altra ondata di caldo prevista questa settimana. Finora l’incendio ha bruciato circa 42.000 ettari, quasi il doppio dell’area bruciata durante gli incendi che devastarono la regione nel 2022. (Foto di Pierre Crom/Getty Images)

Ma sono strutture che però non soddisfano il bisogno dell'ormai imminente Coppa di Francia, in quanto solo il 20% delle partite si potranno giocare su terreni sintetici. Il Comitato distrettuale, infatti, avrebbe proposto l'inversione di campo: se il club ospite dispone del campo sintetico potrà giocare in casa. Come spiega lo stesso Lesage a RMC: "Le piogge sono più facili da gestire rispetto alla siccità oggi. L'erba non ricrescerà in quattro giorni, in otto giorni, non è possibile... qui la problematica è molto più grande di quella che abbiamo conosciuto a gennaio o febbraio. Avremo un inizio di stagione difficilissimo, è la verità".

E il sintetico non è nemmeno una misura così popolare e accessibile ai molti. Lo spiega sempre il presidente del Custines Malleloy, Pillons che fa un prospetto di circa un milione di euro per la costruzione di questi impianti: "Possiamo anche avere due municipi dalla nostra parte, ma con una cifra del genere è impossibile". Soprattutto se il club si poggia su due piccoli comuni rispettivamente di 3.114 e di circa 1000 abitanti. Inoltre, la manutenzione del campo sintetico è legata ad un ciclo di circa 15 anni, dopodiché - sempre secondo Pillons - bisogna rifare i lavori.

Gli incendi di Bordeaux

Le parole di Pillons e di Lesage sono solo una testimonianza di come club calcistici stanno affrontando la siccità in Francia. Recentemente, negli ultimi giorni di luglio, dei vastihanno interessato(proprio sotto la regione dei Paesi della Loira) e che hanno costretto un club nobile - e decaduto per via di questioni finanziarie - come il

LANTON, FRANCIA - 30 LUGLIO: Un aereo antincendio rilascia ritardante di fiamma sugli alberi di pino per contenere un incendio nelle vicinanze il 30 luglio 2026 a Lanton, in Francia. L’incendio della Gironda scoppiato il 22 luglio ha già costretto circa 220.000 persone a evacuare dalla regione vinicola di fama mondiale nel sud-ovest della Francia, con l’incendio che ora avanza verso la periferia di Bordeaux, una città con una popolazione di 268.000 abitanti. I vigili del fuoco stanno correndo per contenere le fiamme in vista di un’altra ondata di caldo prevista questa settimana. Finora l’incendio ha bruciato circa 42.000 ettari, quasi il doppio dell’area bruciata durante gli incendi che devastarono la regione nel 2022. (Foto di Pierre Crom/Getty Images)

Les Marines et Blancs hanno dovuto fronteggiare quei giorni di vasti incendi, che hanno soprattutto coinvolto la cittadina di Le Haillan, dove c'è il centro di allenamento del club. L'emergenza non solo ha portato all'evacuazione della struttura ma anche al comune, così come ad altre località limitrofe che hanno affrontato le fiamme.

Una questione che si lega all'emergenza climatica generale, al caldo che porta a condizioni e a fenomeni estremi che interessano anche il calcio. La siccità in Francia - così come in alcune zone del Mediterraneo e, più in là, regioni del mondo sprovviste di risorse idriche sufficienti - è una delle tante questioni che non solo lo sport dovrà tenere conto per il futuro, soprattutto con i dati preoccupanti legati al riscaldamento globale e a tutto quello che ne deriva.