Il club sta vivendo una lunga crisi da anni e questa non è la prima sanzione cui viene sottoposto.

Federico Iezzi

Continua il crollo del Bordeaux: lo storico club francese, martedì, è stato espulso da tutte le competizioni nazionali e dovrà ripartire dal campionato regionale di sesta divisione. Si attende il ricorso della società.

Il Bordeaux rischia la retrocessione per problemi finanziari

La DNCG (l’organo di controllo finanziario del calcio francese) ha emesso la sua sanzione. Il Bordeaux è automaticamente retrocesso nella sesta divisione regionale del calcio francese. Non solo: è escluso da ogni competizione nazionale. Un club con sei campionati di massima serie in bacheca. Un vero e proprio crollo. Le motivazioni sono di tipo finanziario. Secondo la DNCG, infatti, il presidente Gérard Lopez non ha versato nei tempi previsti i nove milioni di euro necessari a chiudere l'esercizio finanziario 2025-2026 e finanziare il prossimo. La società ha dichiarato che farà ricorso ma il rischio di dover giocare nel campionato regionale è sempre più serio.
Bordeaux

La quarta sanzione della DNCG

Si tratta dell'ennesima batosta per quella che è una società storica del calcio in Francia. Fondata nel 1920 ha in bacheca ben sei Ligue 1, quattro coppe di Francia e una Coppa Intertoto, tra le altre. Da anni, però, naviga in pessime acque, soprattutto dal punto di vista finanziario. E questa, di ieri, non è la prima volta che la DNCG sanziona il club e lo condanna alla retrocessione a tavolino. Accadde già nel 2021, nel 2022 e nel 2024. Nel 2022, invece, c'era stata la clamorosa retrocessione in Ligue 2. Nelle prime due occasioni il Bordeaux si era salvato in appello, mentre due anni fa era stato posto in amministrazione controllata. A quel punto l'organo di controllo aveva anche deciso per la retrocessione in National 2: trattasi della quinta divisione francese. In questa stagione, peraltro, la squadra, allenata da Rio Mavuba, ha anche sfiorato la promozione mancando l'obiettivo per soli due punti e terminando la stagione al secondo posto.

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