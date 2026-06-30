Anche se in questo momento è completamente concentrato sul Mondiale 2026 con la sua Spagna, Marc Cucurella non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura con il Real Madrid. L'esterno spagnolo, cresciuto nella cantera del Barcellona, vuole dimostrare ancora una volta tutto il suo talento. A tal proposito, ha parlato ai microfoni de "El Chiringuito" sottolineando il sogno di conquistare la Champions League, il rapporto con il tecnico José Mourinho e la voglia di affrontare i rivali di sempre.

Mourinho, Mbappé e la voglia di cominciare

Cucurella è stato acquistato dal Real Madrid per circa. Lo spagnolo arriva daldopo aver militato per ben 4 stagioni,. Durante la sua avventura a Londra ha conquistato

LONDRA, INGHILTERRA - MARZO 14: Marc Cucurella del Chelsea mantiene il possesso palla nonostante la pressione di Jacob Murphy del Newcastle United durante la partita di Premier League nel match tra Chelsea e Newcastle United allo Stamford Bridge il 14 Marzo, 2026 in Londra, Inghilterra. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Cucurella ha spiegato di essere impaziente di iniziare la sua nuova avventura con il Real Madrid, sottolineando come il progetto dei Blancos e la possibilità di lottare ogni anno per i traguardi più importanti abbiano avuto un peso enorme sulla sua decisione finale. L'ex Chelsea ha ribadito l'importanza del tecnico portoghese in questa scelta:" Siamo rimasti molto in contatto, mi mandava parecchi messaggi. Questa sua passione è stata decisiva per la mia scelta di andare al Real. Mi ha fatto subito sentire importante, fa sempre piacere ricevere belle parole dal tuo nuovo tecnico".

Lo spagnolo ha rivelato l'importanza di vestire una maglia del genere e la sua voglia di competere per i traguardi più prestigiosi. Inoltre, ha espresso il suo desiderio di giocare con giocatori del calibro di Mbappé:" Ho scelto questa squadra perchè ogni anno puntano a vincere la Champions League, alcune volte pensi che non sia l'anno giusto, ma basta davvero poco per ribaltare tutto. Voglio vivere queste notti da protagonista, non vedo l'ora. Non ho sentito ancora Kylian, ma sono pronto a difendere anche per lui, è un giocatore straordinario, finalmente giocherò insieme".

🤩 "MI SUEÑO con el MADRID es GANAR la CHAMPIONS".



🗣️ Las palabras de Cucurella con @JuanfeSanzPerez.#JUGONES pic.twitter.com/JckyHXqxlV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2026

La stoccata al Barcellona

Durante l'intervista gli è stato chiesto se prenderebbe mai in considerazione l'idea di tatuarsi lo stemma del. La sua risposta ha fatto molto discutere l'opinione pubblica:"". Se l'avventura sul campo deve ancora cominciare, fuori dal rettangolo verde Cucurella ha già infiammato l'ambiente.

STOCCARDA, GERMANIA - Giugno 05: Marc Cucurella della Spagna corre con il pallone al piede durante la partita semifinale di UEFA Nations League 2025 nel match tra Spagna e Francia al Stuttgart Arena il 5 Giugno, 2025 in Stoccarda, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Infine un curioso aneddoto sul giorno della sua presentazione davanti al pubblico madrileno: "Mi hanno chiesto di non comprare una maglia del Real Madrid, perchè il presidente Florentino Perez vuole che la prima che indossi pubblicamente sia nel giorno della presentazione con lui. Non vedo l'ora di cominciare questa fantastica avventura".