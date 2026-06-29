La notizia di giornata è l'ufficialità di Maresca come nuovo allenatore del Manchester City. Tuttavia, il suo ex club, il Chelsea non le ha mandate a dire, accusando il tecnico di essersi accordato con il club di Manchester mentre allenava i Blues.

Il durissimo comunicato del Chelsea

Maresca , non dimentichiamo, è campione del mondo in carica con il Chelsea . Ha ereditato il club dopo anni confusionari, di spese folli e senza un minimo di programmazione riuscendo nell'impresa di vincere la Conference League e il Mondiale per club ma, soprattutto, di dare una parvenza di squadra a chi, squadra, non lo era. Tuttavia, il rapporto con ilsi è chiuso nel bel mezzo della scorsa stagione e, quest'oggi, i Blues hanno criticato pesantemente il tecnico: "Nell'autunno dello scorso anno, il Club è stato informato dal nostro ex allenatore capo che sarebbe potuta esserci un'opportunità per lui di succedere a Pep Guardiola a fine stagione. Ci è diventato chiaro che era il suo forte desiderio di succedere a Guardiola e che era pienamente impegnato a perseguire l'opportunità, nonostante fosse sotto contratto a lungo termine e che".

WOLVERHAMPTON, ENGLAND - OCTOBER 29: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, osserva prima della partita del Quarto Turno di Coppa Carabao tra Wolverhampton Wanderers e Chelsea al Molineux il 29 ottobre 2025 a Wolverhampton, Inghilterra. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

"Nel dicembre 2025, il nostro Head Coach si è dimesso improvvisamente e bruscamente dal suo incarico. Ovviamente, ci siamo sentiti delusi perché credevamo che la sua mente e il suo cuore fossero concentrati su un altro club e un'altra opportunità, nonostante fosse appena arrivato al Chelsea l'anno precedente. Nessun club vuole cambiare capo allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare a adempiere alle sue responsabilità fino alla fine della stagione, il Club non ebbe altra scelta che proteggere i nostri giocatori, i nostri tifosi e il Badge e accettare le sue dimissioni".

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La risposta di Maresca non si è fatta attendere

Ilha, infine, concluso: "Date le circostanze e dato il rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che include il pagamento di un risarcimento.. Guardando alla prossima stagione, con, abbiamo un allenatore con una mentalità calcistica eccezionale ed è un. Ha tutte le qualità per offrire il successo che i tifosi del Club meritano e si aspettano".

MADRID, SPAIN - DECEMBER 20: Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Sevilla FC allo Stadio Santiago Bernabeu il 20 dicembre 2025 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Intervistato ai microfoni ufficiali del suo nuovo club, Maresca ha parlato dell'avventura che lo aspetta, della gioia di allenare i campioni del City ma ha, anche, risposto alle accuse del suo ex club: "La decisione di andarmene è stata solo mia. Le mie dimissioni dal Chelsea mi hanno aperto una strada per unirmi al Manchester City, un club che conoscevo molto bene. Riconosco che la mia partenza dal Chelsea a metà stagione ha causato disagi al club e mi scuso per questo. Non era mia intenzione né mio desiderio".