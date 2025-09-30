Dal campo allo schermo: come il calcio ispira nuovi mondi di gioco digitale R. D. D. Derby Redazione Derby Derby Derby 29 ottobre - 00:12 29 ottobre

Il calcio è da sempre molto più di uno sport. È un linguaggio collettivo, un codice culturale che attraversa generazioni e confini. Le sue immagini — il boato dello stadio, l’urlo dopo un gol, la…