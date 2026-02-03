Inter-Torino secondo l’Ai: come finisce il match di Coppa Italia per ChatGpt

Inter-Torino secondo ChatGpt: la simulazione realistica del risultato del match di Coppa Italia tramite Intelligenza Artificiale

Enrico Pecci Redattore 3 febbraio - 18:31

Non c'è sosta per l'Inter di Cristian Chivu. Archiviata la "League Phase" della Champions League, i nerazzurri torneranno infatti in campo anche per i quarti di finale di Coppa Italia. Lautaro e compagni si sposteranno a Monza, a causa dell'indisponibilità dello stadio San Siro, per ospitare il Torino di Baroni. In palio, in una gara secca, ci sono le semifinali della competizione italiana.

Inter-Torino, il momento delle due squadre — L'Inter sta dominando in campionato, dove non perde dal Derby contro il Milan dello scorso 23 novembre 2025. Successivamente sono arrivate ben 10 vittorie ed un solo pareggio, che hanno portato la squadra di Chivu saldamente in testa alla classifica di Serie A. In Champions League è invece arrivata la qualificazione ai Playoff dopo i big match persi contro Atletico Madrid, Liverpool ed Arsenal.

Il Torodi Baroni, invece, è tornato a vincere nell'ultimo weekend contro il Lecce dopo un periodo di crisi piuttosto preoccupante. I granata erano reduci da 4 ko consecutivi e dal pesantissimo 6-0 di Como. Una delle migliori prestazioni dell'ultimo periodo risale proprio alla Coppa Italia, con la qualificazione ottenuto sul campo della Roma.

Inter-Torino Coppa Italia: il risultato simulato — Abbiamo chiesto a ChatGpt la simulazione realistica del risultato della partita in programma mercoledì 4 febbraio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo l'Intelligenza Artificiale, l'Inter di Chivu centrerà la qualificazione in semifinale battendo i granata per 1-0. Nonostante l'assenza del fattore casa, con San Siro indisponibile per le Olimpiadi invernali, i nerazzurri partono ampiamente favoriti e - secondo l'Ai - si imporranno anche al netto del turnover di Chivu. Ad incidere sul risultato saranno anche i rispettivi momenti di fiducia delle due squadre: il verdetto passa ora al campo.