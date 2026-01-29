Palermo, Pohjanpalo e i gol: "Se non andiamo in Serie A servono a poco"
I gol del bomber finlandese e la speranza di salire in Serie A
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Momento delicato la società campana
La decisione del calciatore
Un nome importante
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Nuova avventura per l'ex Roma
Cesena, esonerato Mignani: in arrivo Ashley Cole [caption id="attachment_361438" align="alignnone" width="300"] DERBY, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Ashley Cole, vice allenatore della nazionale inglese, e…
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Andrea Sottil sfida Michele Mignani
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Arancine, pasta alla Norma e cannoli contro canederli, speck e strudel in una sfida tra Mediterraneo e Alpi
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Giovanni Stroppa attende Andrea Sottil
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Gli aquilotti sfidano i biancocelesti
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Duello acceso tra Donadoni e Gregucci
Un derby che vale molto
La prima storica volta
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