A partire da questa sera comincia la caccia all'ultimo posto per la Serie A. Da oggi cominciano ufficialmente i playoff di Serie B. Ad aprire le danze sarà la sfida del Braglia tra Modena-Juve Stabia, la vincitrice della quale troverà il Monza in semifinale questo sabato. I canarini arrivano alla partita dopo aver chiuso il campionato al 6°posto, mentre i campani subito dietro. Fischio di inizio alle 18:45

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Modena-Juve Stabia, dal rammarico dei canarini all'orgoglio delle vespe: il percorso dei due club fino ai quarti di finale

Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino aprono i Playoff di Serie B: il calendario completohttps://t.co/x76xIrINsp — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 12, 2026

Questa serasi giocheranno l'accesso alla semifinale del playoff per l'ultimo posto in. La squadra di Andreaparte con i favori del pronostico dopo le due vittorie sui campani in campionato: 3-0 in casa e 2-1 a Castellamare di Stabia, ma nelle partite secche può succedere di tutto. Per la qualificazione, come ricordiamo, se la partita finisce in parità dopo i 90' si va avanti ai supplementari ma se anche questi dovessero finire pari allora sarebbe il Modena ad andare avanti in virtù del miglior piazzamento in campionato. Una situazione che non ha bisogno di spiegazione per i giocatori dell'ex Milan, Ignazio

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Modena: un dominio illusorio, ora non bisogna buttare tutto

La stagione per il Modena era iniziata come meglio non poteva. Anzi, oltre ogni limite. I canarini, infatti, per due mesi sono stati la rivelazione del campionato tanto che dopo 11 giornatecon 24 punti (7 successi, 3 pareggi e un solo KO). Poi però quella magia è sparita tanto che tra il 14° e il 19° turno la squadra di Andreaha collezionato appena una vittoria e ben 5 sconfitte che stavano rischiando addirittura di compromettere tutto.

Andrea Sottil, allenatore del Modena. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Poi gli emiliani sono riusciti a ritrovare quel vigore che ultimamente era venuto meno. Determinanti sono stati i tre successi consecutivi contro Venezia, Carrarese e Juve Stabia che hanno rilanciato le ambizioni del squadra, tanto da conservare il 6° posto per buona parte del girone di ritorno nonostante un successivo rendimento altalenante. Forse troppo altalenante data la partenza più che promettente e che stava facendo sognare la tifoseria del Braglia. La partita di questa sera sarà importante anche per non gettare il buon lavoro, perfetto a metà, fatto fino a qui.

Juve Stabia, la prova di carattere dei ragazzi di Abate: ma si poteva fare meglio

Dopo il 5°posto a sorpresa della stagione precedente, lasi ritrova nuovamente coinvolta nella corsa alla Serie A anche se questa volta l'annata non è stata proprio delle migliori. Dopo i tre pareggi nelle prime tre giornate alla quarta è arrivata la prima vittoria contro lo. Quello che è mancato alla squadra diin questa stagione è stata la continuità nei risultati dato che per tutto il girone di andata ad ogni successo è seguito un pareggio (in buona parte) e un KO che hanno fatto perdere punti preziosi.

Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Solo nelle prime due giornate di ritorno i campani hanno ottenuto le prime due vittorie consecutive, contro Bari e Virtus Entella, ma nelle successive 10 partite le vespe sono state nuovamente colte dalla "pariggite" dato che sono arrivati ben 6 pareggi, 3 sconfitte che una sola vittoria. Risultati che non hanno comunque influenzato sulla posizione in classifica, soprattutto grazie alle importanti vittorie nuovamente contro Spezia e Cesena che hanno consolidato la qualificazione ai quarti dei playoff.

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