Napoli-Cremonese, quello storico ottavo di Coppa Italia: Ballardini elimina i partenopei
L'ottavo di Coppa Italia
L'ottavo di Coppa Italia
Le dichiarazioni
Un bomber per Massimiliano Allegri
Parola del vicepresidente e bandiera nerazzurra
Le parole dell'ex-allenatore di Roma e Milan
Promossi e bocciati di giornata
I numeri della sfida
Le dichiarazioni
Le dichiarazioni
Le dichiarazioni
Ausilio conferma la centralità di Bastoni nel progetto Inter
Nuova risorsa o altri problemi?
Le parole dell'allenatore
Fantasista argentino nel mirino dei nerazzurri
I numeri della sfida
Le parole del tecnico neroblu al termine della sfida col Genoa
Dichiarazioni post partita
Le parole del tecnico
Il traguardo scudetto e le belle parole per Chivu
I numeri della sfida al Maradona
Il racconto della partita
L'esterno nerazzurro raggiunge il Papu
Ultimissima spiaggia per i toscani
Il tecnico dei grigiorossi vuole la vittoria
Il modello salentino
Gli obiettivi dei nerazzurri
La brutta sconfitta esterna
Il commento dell'ex giocatore partenopeo
Luigi Garzya parla di Roma-Atalanta e dei giallorossi.
La soddisfazione di Grosso