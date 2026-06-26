Ivan Juric riparte dal Monza. Dopo la sfortunata esperienza sulla panchina dell'Atalanta, il tecnico croato è pronto a diventare il nuovo allenatore dei brianzoli, reduci dalla promozione in Serie A dopo un anno di militanza in serie cadetta. Come riporta l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l'ex Roma risolverà nelle prossime ore il contratto che lo lega ai bergamaschi e poi inizierà la sua avvenuta all'U-Power Stadium.

Monza, tutto pronto per l'arrivo di Ivan Juric: risoluzione con l'Atalanta e poi firma del nuovo contratto

Ivan Jurić ostaje u Seriji A: Preuzima novog člana elite https://t.co/vZalKZk6co — Sport Klub (@sportklub) June 19, 2026

La notizia iniziava a circolare da giorni ma adesso è vicinissima all'ufficialità:. Il tecnico croato risolverà nelle prossime ore il contratto con l'Atalanta e poi sarà nella città brianzola per iniziare la sua nuova avventura. Come riporta Gianluca, la firma del nuovo contratto dovrebbe arrivare tra la giornata di oggi e quella di domani. Il tecnico 50 enne proverà, dunque, a riscattare le ultime due stagioni sulle panchine die, appunto,entrambe terminate con l'esonero.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2010, Juric ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2014 sulla panchina del Mantova, all'epoca militante in LegaPro, ma l'esperienza si è chiusa dopo un anno con un poco onorevole 11°posto. La prima soddisfazione è arrivata la stagione successiva con il Crotone, con il quale ha ottenuto la prima storica promozione in Serie A del club calabrese. Il successo ottenuto lo fa finire nel mirino del Genoa, con il quale vivrà momenti altalenanti culminati tra esoneri e richiamate in panchina (ben tre volte).

UDINE, ITALIA - 1 NOVEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, osserva la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Atalanta BC allo Stadio Friuli il 1° novembre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Dopo due stagioni con il Verona e tre con il Torino, nel settembre 2024 arriva il salto di qualità per Juric: la panchina della Roma. Nonostante l'inizio promettente (3-0 all'Udinese), i successivi risultati poco soddisfacenti tra campionato e coppe spingono la società giallorossa ad esonerarlo dopo solo due mesi. Da incubo, invece, l'avventura con il Southampton (la sua prima all'estero) dove in 14 partite di Premier League ottiene solo 1 vittoria, 1 pareggio e 12 KO. Risultati che lo rendono l'allenatore con la peggiore media punti nella storia della prima divisione inglese. Ultima spiaggia, appunto, l'Atalanta. Anche questa avventura chiusa con l'esonero.