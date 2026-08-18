Con l'arrivo della sessione di mercato, le squadre hanno anche la possibilità di puntare a quei calciatori che sono svincolati. Quest'ultimi, infatti, sono giocatori i cui contratti coi rispettivi club sono scaduti dopo che si è arrivati alla decisione di prendere strade diverse. Per le squadre di calcio, mettere sotto contratto un giocatore svincolato significa non dover trattare con altre squadre, bensì intavolare una trattativa con l'agente ed il calciatore stesso. In vista di queste ultime settimane di calciomercato, ecco una lista di alcuni giocatori che sono ancora senza squadra.

I nomi di diversi calciatori svincolati

Tra i nomi più invitanti da prendere a parametro zero figura, in maniera particolare, quello di. L'ex capitano dell', fino a pochi mesi fa, era un giocatore dele non ha rinnovato il contratto con la squadra che detiene il titolo di Campione della Turchia. Nelle prossime settimane, però, l'argentino potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dato che ci sta provando la Lazio , che in questi giorni è stata eliminata dalai trentaduesimi di. Altra vecchia conoscenza del calcio italiano attualmente senza squadra è, che nelha vinto lacol. Adesso l'ivoriano è svincolato dopo aver concluso l'esperienza all'e, in precedenza, si parlava di un interessa da parte della

Torino, Italia - 25 febbraio 2026: Mauro Icardi del Galatasaray in azione durante il ritorno del Play-off per gli ottavi di Champions League tra Juventus e Galatasaray allo Juventus Stadium. (Foto di Stefano Guidi/Getty Images)

Altro nome molto importante tra gli svincolati è quello di Jadon Sancho. La scorsa stagione, l'inglese ha giocato in prestito all'Aston Villa con cui ha vinto l'Europa League per poi tornare al Manchester United, club che deteneva il suo cartellino. La sua avventura coi Red Devils non è andata come molti speravano ed ora l'attaccante è in cerca di un nuovo club. Secondo diverse fonti giornalistiche, Sancho potrebbe continuare la sua carriera in Qatar. Tra gli svincolati ci sono anche Leon Goretzka, in precedenza cercato da Milan e Juventus, Dani Carvajal, simbolo del Real Madrid, l'ex Liverpool ed Al-Ittihad Fabinho, Marcelo Brozovic, Raphael Guerreiro e tanti altri.