Il calciomercato del Barcellona, iniziato con gli annunci di Gordon dal Newcastle per 80 milioni e Adeyemi dal Borussia Dortmund per più di 20, e proseguito con il ritorno di Joao Cancelo per la terza volta, ora a titolo definitivo, e con l'inaspettato sgarbo al Real Madrid con l'acquisto di Rodri, è da 9 in pagella. Lo stesso numero che il direttore sportivo Deco e il presidente Laporta stanno ricercando da un'intera estate, dopo che Lewandowski è andato in MLS e Ferran Torres al PSG. Per essere da 10, non basta adattare il "10", Lamine Yamal, ma fiondarsi su una punta di ruolo e, possibilmente, all'altezza del gioco corale del Barça.

La Araña intrappolata nella ragnatela

Chesia il prescelto per l'attacco Blaugrana è il segreto di pulcinella. Lo si sa da giugno, quando lo stesso giocatore lo aveva fatto presente dal ritiro della Nazionale argentina negli States, durante il Mondiale: "Inutile girarci intorno, il Barcellona è il mio sogno". A quelle dichiarazioni, ne avevano fatto seguito delle altre, rispettivamente del presidente dell'e di, ognuno tirando acqua al proprio mulino. Si pensava che la situazione potesse sbloccarsi una volta terminata la Coppa del Mondo e, invece, i Colchoneros hanno mantenuto la schiena dritta, non pensando minimamente a negoziare per la cessione del loro miglior giocatore e, per giunta, ai rivali per la corsa al titolo.

SEVILLE, SPAIN - APRIL 18: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid osserva durante la finale di Copa Del Rey tra Real Sociedad e Atletico de Madrid allo Stadio de La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Nel frattempo, Flick ha iniziato con gli esperimenti, provando a ridisegnare il quadro offensivo, nell'attesa di una punta che ancora latita a farsi vedere, con una novità che in Spagna ha fatto parlare e non poco: Lamine Yamal falso nueve. Contro il Basilea, nella vittoriosa trasferta per 2-5, lo spagnolo è subentrato a Raphinha al 65esimo, occupando la zona centrale dell'attacco e mettendo a referto un gol su rigore e un assist per Bisiwu. La straordinaria qualità di Yamal, che gli permetterebbe di rendere al top pure da mezz'ala, non deve però far pensare alla dirigenza del Barcellona che della punta si possa farne a meno. Lo ha dimostrato il tecnico che, al pari di Cruijff, ha rivoluzionato la filosofia culers, Pep Guardiola. Ha preteso che il City acquistasse una punta di ruolo dopo anni passati a dire che: "Il mio centravanti è lo spazio". Risultato? Preso Haaland e il resto è storia.

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L'idea low cost

Mentre si avvicina il debutto in Liga, domenica sera in casa dell', arrivano pessime notizie dalla conferenza stampa del Cholo Simeone : "Se il proprietario del club ha parlato in modo così categorico, allora non c’è più niente da dire. Come quando vai al tribunale, è finita, non c’è altro da aggiungere", riferendosi al futuro di, non convocato per la sfida contro il

SAN SEBASTIAN, SPAIN - NOVEMBER 30: Ayoze Perez del Villarreal CF festeggia il gol del primo vantaggio della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Villarreal CF alla Reale Arena il 30 novembre 2025 a San Sebastián, Spagna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Con la montagna sempre più alta da scalare per arrivare all'ex attaccante del Manchester City, l'ultima idea interna del Barcellona sarebbe, come riporta MARCA, quella di Ayoze Perez, attaccante classe '93. Al Villarreal dal 2024, ha segnato 29 gol in 65 partite, togliendo parecchie castagne dal fuoco al sottomarino giallo. Nonostante le buone medie realizzative, sarebbe difficile pensare che possa essere più di una alternativa da gara in corso, ricordando la parabola di Joselu al Real Madrid, comprimario ma decisivo nella semifinale di Champions contro il Bayern Monaco con una doppietta, aprendo la strada alla conquista della quindicesima coppa dalle grandi orecchie. Proprio ciò che vuole fare il Barcellona, a secco dal lontano 2015. Un'era fa.