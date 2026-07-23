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Marco Esposito

Non passa un singolo giorno senza che io pensi al calcio, ormai da più di dieci anni. Ecco perché ho deciso di laurearmi in Scienze della Comunicazione per i Media e le Istituzioni, settore giornalismo, avendo l'obiettivo di trasformare la mia passione in un lavoro.

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M. Esposito

Il River Plate piazza due colpi "Mondiali". Se l'ufficialità di Nicolas Otamendi, ieri al primo allenamento con la squadra, era già stata effettuata qualche settimana fa, quest'oggi è arrivata la…