Marco Esposito

Arsenal, Arteta senza peli sulla lingua: "Vogliamo vincere tutto e creare una dinastia"
L'allenatore dei Gunners, fresco campione d'Inghilterra, mantiene alta l'asticella
Non passa un singolo giorno senza che io pensi al calcio, ormai da più di dieci anni. Ecco perché ho deciso di laurearmi in Scienze della Comunicazione per i Media e le Istituzioni, settore giornalismo, avendo l'obiettivo di trasformare la mia passione in un lavoro.
L'allenatore dei Gunners, fresco campione d'Inghilterra, mantiene alta l'asticella
Clima incandescente a Cagliari: botta e risposta infuocato tra il dg Melis e l'agente Giuffredi
L'armeno ha commentato l'inizio di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in carriera
Messi torna dalle vacanze e decide, come sempre, le sorti dell'Inter Miami
L'ivoriano, dopo giorni di stallo, volerà a Madrid e firmerà un ricco contratto con le Merengues
Il Parma mette a segno un grande colpo per rinforzare il proprio attacco: è fatta per El Bilal Touré
L'allenatore dell'Inter ha commentato la prestazione della squadra nel derby
Il rapper americano obbligherà la squadra kazaka a giocare il preliminare di UCL lontano da casa
Memphis Depay ha dettato le sue condizioni per rinnovare con il Corinthians
Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby a Perth
Gianluca Mancini, pilastro della Roma, giocherà per la prima volta la Champions nella capitale
Neymar non ha ancora preso una decisione chiara per il suo futuro, ma per il momento resta al Santos
Yan Diomandé sembrava un nuovo giocatore del Real ma nelle ultime ore la vicenda si è increspata
Il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo del Colo Barco, trequartista argentino
Il Galles è la prima Federazione calcistica a non appoggiare Gianni Infantino per una rielezione
Cairo ammette che sia lui che la Lega Calcio avrebbero voluto Conte CT
Jordan Henderson e Danny Welbeck piacciono particolarmente al Chelsea
Il giapponese Tomiyasu, nella lista di Venezia e Torino, si sta allenando con il Palace
Lois Openda riparte, dopo un'annata terrificante, dal Lione di Paulo Fonseca
L'esterno brasiliano non ha mai trovato spazio ai Citizens e adesso vuole andare via
La Roma cala il gran colpo: è fatta per l'arrivo di Santiago Castro
Il Lecce è ai ferri corti con Lameck Banda per il comportamento dello zambiano
L'ala ivoriana lascia il Lipsia e vola a Madrid alla corte di Mourinho
Antonio Nocerino riparte dalla sua terra e diventa il nuovo allenatore del Napoli Primavera
L'Arsenal sarebbe pronto a fare follie per assicurarsi all'Emirates Julian Alvarez
Il nuovo CT della Nazionale tedesca Jurgen Klopp ha messo subito in chiaro le cose
Il River Plate piazza due colpi "Mondiali". Se l'ufficialità di Nicolas Otamendi, ieri al primo allenamento con la squadra, era già stata effettuata qualche settimana fa, quest'oggi è arrivata la…
la Lazio presenta i suoi due nuovi acquisti Doekhi e Pedraza
Francesco Camarda e Christian Comotto hanno rinnovato i propri contratti con il Milan
Il Milan piazza un altro colpo, ma si tratta del rinnovo di Modric