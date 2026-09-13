Incidente tra due auto nella periferia di Milano questa notte: coinvolto anche Daniel Maldini
Cagliari, la gioia di Borrelli dopo il gol del pari con l'abbraccio dei tifosi
Proprio ieri sera, Daniel Maldini è tornato alla New Balance Arena, casa dell'Atalanta, da giocatore del Cagliari, segnando il gol decisivo dal dischetto che ha regalato la miglior partenza ai sardi nell'era dei tre punti a partita. Rimasto nei dintorni, nella notte è stato vittima di un incidente stradale verificatosi tra due auto nella periferia di Milano. Fortunatamente, Maldini è rimasto ferito in modo non grave.
Cagliari, spavento per MaldiniIl sinistro è avvenuto alle 5:15 in Via Caracciolo, nella periferia nord di Milano, e ha visto coinvolte sei persone, tra cui il giocatore del Cagliari. Le due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Maldini, sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati immediatamente soccorsi da tre ambulanze e un'automedica.
Uno dei feriti è stato medicato nei pressi dell'incidente stradale, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale. Maldini è stato trasportato dall'ambulanza in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti, ma adesso è già tornato a casa e sta bene. Sul posto sono in corso, in questi momenti, i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.
L'ultima occasioneIl classe 2001 non ha ancora trovato la giusta dimensione e, i continui prestiti in giro per la Serie A, non hanno di certo aiutato. Cresciuto nel Milan, passato per lo Spezia, l'Empoli, il Monza, l'Atalanta e la Lazio, non è mai riuscito a imporsi e mostrare tutto il proprio talento. L'ultima chiamata, arrivata dalla Sardegna in estate, era impossibile da rifiutare. Al Cagliari, con lo stile di gioco di Pisacane, Maldini ha già impattato bene, segnando due gol in questo avvio di stagione, entrambi decisivi per le vittorie su Lecce e Atalanta. Libero dai tatticismi e valorizzato dal sistema moderno dell'allenatore campano, può essere la stagione della rinascita.
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