Proprio ieri sera, Daniel Maldini è tornato alla New Balance Arena, casa dell'Atalanta, da giocatore del Cagliari, segnando il gol decisivo dal dischetto che ha regalato la miglior partenza ai sardi nell'era dei tre punti a partita. Rimasto nei dintorni, nella notte è stato vittima di un incidente stradale verificatosi tra due auto nella periferia di Milano. Fortunatamente, Maldini è rimasto ferito in modo non grave.

Cagliari, spavento per Maldini

Il sinistro è avvenuto alle 5:15 in, nella periferia nord di, e ha visto coinvolte sei persone, tra cui il giocatore del. Le due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Maldini, sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati immediatamente soccorsi da tre ambulanze e un'automedica.

BERGAMO, ITALY - SEPTEMBER 12: Daniel Maldini del Cagliari Calcio segna il secondo gol della sua squadra su rigore durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Uno dei feriti è stato medicato nei pressi dell'incidente stradale, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale. Maldini è stato trasportato dall'ambulanza in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti, ma adesso è già tornato a casa e sta bene. Sul posto sono in corso, in questi momenti, i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

🔴🔵 | The moment Daniel Maldini celebrates his goal for Cagliari against Atalanta! 🤩 pic.twitter.com/D9pGZlmAgl — The Moment Football (@themomentfooty) September 12, 2026

L'ultima occasione