Alvaro Morata non è riuscito a esprimere il meglio di sé a Como e i suoi numeri lo confermano. L'attaccante spagnolo, così, ha deciso di intraprendere un'altra avventura cambiando nuovamente maglia nella sua carriera. Pur riconoscendo meriti a Fabregas, è certo di aver fatto la scelta giusta andando via.

Morata via dal Como: "Rimanere non era giusto"

e un solo centro in Coppa Italia. Non è stato decisamente un anno positivo per Morata al Como, con lo spagnolo che ha anche pagato la concorrenza del greco Douvikas. Nonostante i lariani sembrassero viaggiare a una marcia superiore, l'ex Juventus non è mai riuscito ad imporsi. E pensare che il Como per lui aveva investito quasi, tra gli indennizzi per i prestiti a Milan e Galatasaray, e il riscatto definitivo.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 AGOSTO: Bruno Guimaraes dell'Arsenal è messo sotto pressione da Alvaro Morata del Como 1907 durante l'amichevole di pre-stagione tra Arsenal FC e Como Calcio all'Emirates Stadium il 12 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il 33enne ha dunque scelto in estate il Leganes. Al prestito è stata aggiunta un'opzione, con l'auspicio di rimanere nei pressi di Madrid e tornare a giocare in Liga. Ai microfoni di "El Larguero" della radio spagnola Cadena SER, Morata ha spiegato di aver ricevuto un'offerta importante per giocare anche in Champions. A proposito del rapporto con Fabregas, invece, di seguito le sue impressioni: "Ho parlato molto con lui... Semplicemente credo che rimanere a Como non fosse la cosa giusta per me".

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Sulle ragioni dietro un rendimento sotto le aspettative, lo spagnolo ha imputato il caso a questioni fisiche: "Fintantoché non ho avuto l'infortunio ho giocato.". Verso l'ex compagno al Chelsea e attuale allenatore del Como, però, non c'è alcun astio nelle parole di Morata, anzi. "e sono sicuro che rimarrà a Como fino a che lo vorrà lui. Tutte le squadre top nel mondo potrebbero fare al caso suo. Ha ricevuto insegnamenti da Conte, Mourinho e Guardiola. Potrebbe aver preso qualcosa da ciascuno dei tre.".