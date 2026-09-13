L'ex Juventus incensa Fabregas e spiega il suo addio al Como
Morata a duello con Lamine Yamal in allenamento: "Ragazzo, così si fa..."
Alvaro Morata non è riuscito a esprimere il meglio di sé a Como e i suoi numeri lo confermano. L'attaccante spagnolo, così, ha deciso di intraprendere un'altra avventura cambiando nuovamente maglia nella sua carriera. Pur riconoscendo meriti a Fabregas, è certo di aver fatto la scelta giusta andando via.
Morata via dal Como: "Rimanere non era giusto"Zero gol in Serie A e un solo centro in Coppa Italia. Non è stato decisamente un anno positivo per Morata al Como, con lo spagnolo che ha anche pagato la concorrenza del greco Douvikas. Nonostante i lariani sembrassero viaggiare a una marcia superiore, l'ex Juventus non è mai riuscito ad imporsi. E pensare che il Como per lui aveva investito quasi 20 milioni di euro, tra gli indennizzi per i prestiti a Milan e Galatasaray, e il riscatto definitivo.
Il 33enne ha dunque scelto in estate il Leganes. Al prestito è stata aggiunta un'opzione, con l'auspicio di rimanere nei pressi di Madrid e tornare a giocare in Liga. Ai microfoni di "El Larguero" della radio spagnola Cadena SER, Morata ha spiegato di aver ricevuto un'offerta importante per giocare anche in Champions. A proposito del rapporto con Fabregas, invece, di seguito le sue impressioni: "Ho parlato molto con lui... Semplicemente credo che rimanere a Como non fosse la cosa giusta per me".
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