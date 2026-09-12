Nella piovosa Manchester sale l'attesa per uno dei week-end più caldi dell'anno. Questa volta, gli Oasis non c'entrano: domenica 13 settembre 2026 alle 17.30 italiane lo United si prepara ad accogliere il City a Old Trafford, per il match più atteso della quarta giornata di Premier League. Sotto la guida di Enzo Maresca, i ragazzi del City si sono già portati a casa tutte e tre le partite della stagione, ma di certo i padroni di casa faranno di tutto per riscattare un avvio di stagione un po' zoppicante, e quale occasione migliore di una stracittadina?

Mentre i pub della città si tingono di rosso o di azzurro e fiumi di birra iniziano a scorrere, prepariamoci a una sfida parallela, virtuale ma non per questo meno combattuta: quella che si gioca sugli schermi dei nostri smartphone. Abbiamo curiosato tra i profili Instagram dei Red Devils e dei Citizens, per scoprire chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Manchester United e Manchester City.

Manchester United-Manchester City: Bruno Fernandes contro Haaland

Se iniziamo confrontando i profili ufficiali dei due club inglesi, ad aggiudicarsi il primo goal è lo United: sono ben, "Odiati, adorati, ma mai ignorati", proprio come recita la loro bio; dall'altra ci sono i, cone nel pieno del loro glow up. I tempi in cui erano considerati la squadra meno fortunata di Manchester sono ormai un ricordo lontano.

Bruno Fernandes festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Ma passiamo ai veri influencer: se per i padroni di casa c'è Bruno Fernandes, gli ospiti non possono che schierare il loro fuoriclasse, Erling Braut Haaland. A livello di numeri, il portoghese se la cava niente male: i suoi follower sono 11,5 milioni, tra cui spiccano i nomi di Declan Rice, Raphinha, Piotr Zielinski e Rafa Leao; tra i profili seguiti, 699, ci sono numerosissimi colleghi lusitani. Uno fra tutti, Cristiano Ronaldo. I suoi post, circa un migliaio, in cui il rosso è il colore predominante, sono quasi sempre dedicati al calcio e in ogni foto si riconosce un leggero filtro vintage che scalda il feed senza renderlo troppo lezioso.

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Tutti gli uomini di Manchester: Cunha e Lisandro Martinez vs Enzo Fernandez e Ruben Dias

Matheus Cunha durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Manchester United all'Hill Dickinson Stadium, il 6 settembre 2026 a Liverpool. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Ma quando nell'altra metà campo c'è, spesso, non c'è partita. I follower del principe vichingo, che recentemente ha salutato la sua iconica chioma bionda, sono una vera armata:. Erling ama i social, e i social lo ricambiano calorosamente. Il suo feed gli assomiglia: caotico, divertente e spesso spiazzante. E, se la vita privata e familiare rimane blindata, il campione non si tira mai indietro quando c'è da stare a uno scherzo o addirittura commentare un meme che lo ritrae. Ad avere l'onore di figurare tra i 512 profili seguiti dal calciatore più iconico del mondo ci sono Shakira e Calvin Harris, Jude Bellingham, Marcus Thuram, Luis Suarez e... Bruno Fernandes.

Ma il calcio è uno sport di squadra, passiamo quindi agli altri protagonisti. Per lo United, c'è Matheus Cunha, con 6,2 milioni di follower e un feed curatissimo, che alterna il rosso del suo club ai colori luminosi della maglia carioca. Oltre al calcio, le sue passioni sono il mare e la tavola da surf. Numeri un po' più contenuti per Lisandro Martinez, 9,3 milioni di follower per l'argentino, difensore titolare della Nazionale albiceleste, seguito da Lautaro Martinez e Nico Paz.

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United-City, chi vince la sfida dei social?

Erling Haaland durante il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Coventry City all'Etihad Stadium, il 5 settembre 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il Manchester City risponde schierando un nuovo acquisto, un altro argentino:, con i suoidi seguaci, tra cui il romanista Matias Soulé, Javier Zanetti e il Pocho Lavezzi. Poi c'è, a quota, una cifra che lo rende il meno seguito del nostro derby, ma che rimane ugualmente impressionante. Tra i profili che segue, ritorna il nome di Leao, suo connazionale, e poi ancora Alessandro Bastoni e Rapinha. Fuori dal mondo dello sport, invece, ci sono Lennon Gallagher, tifoso dei Citizens quanto il padre Liam, e il profilo ufficiale del Louvre di Parigi.

Ma chi si porta a casa la vittoria nella versione social del Derby di Manchester? I tre punti vanno al City. Al primo posto, solo e unico, c'è ovviamente Erling Haaland, con i suoi 77,1 milioni di follower. Segue, con un notevole distacco, Enzo Fernandez a quota 16 milioni, mentre al terzo posto troviamo uno dei Red Devils, Bruno Fernandes, a 11,5.