Il Derby di Manchester si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower
Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere
Nella piovosa Manchester sale l'attesa per uno dei week-end più caldi dell'anno. Questa volta, gli Oasis non c'entrano: domenica 13 settembre 2026 alle 17.30 italiane lo United si prepara ad accogliere il City a Old Trafford, per il match più atteso della quarta giornata di Premier League. Sotto la guida di Enzo Maresca, i ragazzi del City si sono già portati a casa tutte e tre le partite della stagione, ma di certo i padroni di casa faranno di tutto per riscattare un avvio di stagione un po' zoppicante, e quale occasione migliore di una stracittadina?
Mentre i pub della città si tingono di rosso o di azzurro e fiumi di birra iniziano a scorrere, prepariamoci a una sfida parallela, virtuale ma non per questo meno combattuta: quella che si gioca sugli schermi dei nostri smartphone. Abbiamo curiosato tra i profili Instagram dei Red Devils e dei Citizens, per scoprire chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Manchester United e Manchester City.
Manchester United-Manchester City: Bruno Fernandes contro HaalandSe iniziamo confrontando i profili ufficiali dei due club inglesi, ad aggiudicarsi il primo goal è lo United: sono ben 66,1 milioni i follower dei Red Devils, "Odiati, adorati, ma mai ignorati", proprio come recita la loro bio; dall'altra ci sono i Citizens, con 56,9 milioni e nel pieno del loro glow up. I tempi in cui erano considerati la squadra meno fortunata di Manchester sono ormai un ricordo lontano.
Ma passiamo ai veri influencer: se per i padroni di casa c'è Bruno Fernandes, gli ospiti non possono che schierare il loro fuoriclasse, Erling Braut Haaland. A livello di numeri, il portoghese se la cava niente male: i suoi follower sono 11,5 milioni, tra cui spiccano i nomi di Declan Rice, Raphinha, Piotr Zielinski e Rafa Leao; tra i profili seguiti, 699, ci sono numerosissimi colleghi lusitani. Uno fra tutti, Cristiano Ronaldo. I suoi post, circa un migliaio, in cui il rosso è il colore predominante, sono quasi sempre dedicati al calcio e in ogni foto si riconosce un leggero filtro vintage che scalda il feed senza renderlo troppo lezioso.
Caricamento post Instagram...
Tutti gli uomini di Manchester: Cunha e Lisandro Martinez vs Enzo Fernandez e Ruben Dias
Ma il calcio è uno sport di squadra, passiamo quindi agli altri protagonisti. Per lo United, c'è Matheus Cunha, con 6,2 milioni di follower e un feed curatissimo, che alterna il rosso del suo club ai colori luminosi della maglia carioca. Oltre al calcio, le sue passioni sono il mare e la tavola da surf. Numeri un po' più contenuti per Lisandro Martinez, 9,3 milioni di follower per l'argentino, difensore titolare della Nazionale albiceleste, seguito da Lautaro Martinez e Nico Paz.
Caricamento post Instagram...
United-City, chi vince la sfida dei social?
Ma chi si porta a casa la vittoria nella versione social del Derby di Manchester? I tre punti vanno al City. Al primo posto, solo e unico, c'è ovviamente Erling Haaland, con i suoi 77,1 milioni di follower. Segue, con un notevole distacco, Enzo Fernandez a quota 16 milioni, mentre al terzo posto troviamo uno dei Red Devils, Bruno Fernandes, a 11,5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA