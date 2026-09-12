Il Derby di Manchester si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower

Silvia Cannas Simontacchi
MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 GENNAIO: Tijjani Reijnders del Manchester City festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea all'Etihad Stadium, il 4 gennaio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere

Nella piovosa Manchester sale l'attesa per uno dei week-end più caldi dell'anno. Questa volta, gli Oasis non c'entrano: domenica 13 settembre 2026 alle 17.30 italiane lo United si prepara ad accogliere il City a Old Trafford, per il match più atteso della quarta giornata di Premier League. Sotto la guida di Enzo Maresca, i ragazzi del City si sono già portati a casa tutte e tre le partite della stagione, ma di certo i padroni di casa faranno di tutto per riscattare un avvio di stagione un po' zoppicante, e quale occasione migliore di una stracittadina?

Mentre i pub della città si tingono di rosso o di azzurro e fiumi di birra iniziano a scorrere, prepariamoci a una sfida parallela, virtuale ma non per questo meno combattuta: quella che si gioca sugli schermi dei nostri smartphone. Abbiamo curiosato tra i profili Instagram dei Red Devils e dei Citizens, per scoprire chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Manchester United e Manchester City.

Manchester City v Manchester United - Premier League

Manchester United-Manchester City: Bruno Fernandes contro Haaland

Se iniziamo confrontando i profili ufficiali dei due club inglesi, ad aggiudicarsi il primo goal è lo United: sono ben 66,1 milioni i follower dei Red Devils, "Odiati, adorati, ma mai ignorati", proprio come recita la loro bio; dall'altra ci sono i Citizens, con 56,9 milioni e nel pieno del loro glow up. I tempi in cui erano considerati la squadra meno fortunata di Manchester sono ormai un ricordo lontano.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27
Bruno Fernandes festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Ma passiamo ai veri influencer: se per i padroni di casa c'è Bruno Fernandes, gli ospiti non possono che schierare il loro fuoriclasse, Erling Braut Haaland. A livello di numeri, il portoghese se la cava niente male: i suoi follower sono 11,5 milioni, tra cui spiccano i nomi di Declan Rice, Raphinha, Piotr Zielinski e Rafa Leao; tra i profili seguiti, 699, ci sono numerosissimi colleghi lusitani. Uno fra tutti, Cristiano Ronaldo. I suoi post, circa un migliaio, in cui il rosso è il colore predominante, sono quasi sempre dedicati al calcio e in ogni foto si riconosce un leggero filtro vintage che scalda il feed senza renderlo troppo lezioso.

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Ma quando nell'altra metà campo c'è Haaland, spesso, non c'è partita. I follower del principe vichingo, che recentemente ha salutato la sua iconica chioma bionda, sono una vera armata: 77,1 milioni. Erling ama i social, e i social lo ricambiano calorosamente. Il suo feed gli assomiglia: caotico, divertente e spesso spiazzante. E, se la vita privata e familiare rimane blindata, il campione non si tira mai indietro quando c'è da stare a uno scherzo o addirittura commentare un meme che lo ritrae. Ad avere l'onore di figurare tra i 512 profili seguiti dal calciatore più iconico del mondo ci sono Shakira e Calvin Harris, Jude Bellingham, Marcus Thuram, Luis Suarez e... Bruno Fernandes.

Tutti gli uomini di Manchester: Cunha e Lisandro Martinez vs Enzo Fernandez e Ruben Dias

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27
Matheus Cunha durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Manchester United all'Hill Dickinson Stadium, il 6 settembre 2026 a Liverpool. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Ma il calcio è uno sport di squadra, passiamo quindi agli altri protagonisti. Per lo United, c'è Matheus Cunha, con 6,2 milioni di follower e un feed curatissimo, che alterna il rosso del suo club ai colori luminosi della maglia carioca. Oltre al calcio, le sue passioni sono il mare e la tavola da surf. Numeri un po' più contenuti per Lisandro Martinez, 9,3 milioni di follower per l'argentino, difensore titolare della Nazionale albiceleste, seguito da Lautaro Martinez e Nico Paz.

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Il Manchester City risponde schierando un nuovo acquisto, un altro argentino: Enzo Fernandez, con i suoi 16 milioni di seguaci, tra cui il romanista Matias Soulé, Javier Zanetti e il Pocho Lavezzi. Poi c'è Ruben Dias, a quota 4,4 milioni, una cifra che lo rende il meno seguito del nostro derby, ma che rimane ugualmente impressionante. Tra i profili che segue, ritorna il nome di Leao, suo connazionale, e poi ancora Alessandro Bastoni e Rapinha. Fuori dal mondo dello sport, invece, ci sono Lennon Gallagher, tifoso dei Citizens quanto il padre Liam, e il profilo ufficiale del Louvre di Parigi.

United-City, chi vince la sfida dei social?

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27
Erling Haaland durante il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Coventry City all'Etihad Stadium, il 5 settembre 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Ma chi si porta a casa la vittoria nella versione social del Derby di Manchester? I tre punti vanno al City. Al primo posto, solo e unico, c'è ovviamente Erling Haaland, con i suoi 77,1 milioni di follower. Segue, con un notevole distacco, Enzo Fernandez a quota 16 milioni, mentre al terzo posto troviamo uno dei Red Devils, Bruno Fernandes, a 11,5.

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