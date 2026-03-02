Silvia Cannas Simontacchi

Classe 1988, Acquario come José Mourinho (senza la sua visione di gioco, ma con la stessa lingua tagliente). Bionda, interista e irresistibilmente attratta dal lato epico e tragico del calcio. Ho fatto mille lavori, ma adesso voglio solo scrivere storie che facciano litigare, appassionare, dividere. Mi interessa il punto in cui il racconto smette di essere comodo e diventa scomodo, dove il tifo non ha un solo colore ma un'intera gradazione. Scrivo perché, per me, scegliere da che parte stare è sempre più interessante che restare a bordo campo.