Silvia Cannas Simontacchi

Stoccarda-Friburgo, Mercedes contro bici: il derby che racconta due città
Due città, due visioni opposte nel derby del Baden-Württemberg
Classe 1988, Acquario come José Mourinho (senza la sua visione di gioco, ma con la stessa lingua tagliente). Bionda, interista e irresistibilmente attratta dal lato epico e tragico del calcio. Ho fatto mille lavori, ma adesso voglio solo scrivere storie che facciano litigare, appassionare, dividere. Mi interessa il punto in cui il racconto smette di essere comodo e diventa scomodo, dove il tifo non ha un solo colore ma un'intera gradazione. Scrivo perché, per me, scegliere da che parte stare è sempre più interessante che restare a bordo campo.
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