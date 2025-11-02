CINEGOL Atalanta-Lazio, un film di Carlo Vanzina: "Torno indietro e cambio vita"
Una commedia all'italiana per la semifinale
Una commedia all'italiana per la semifinale
La possibile rimonta
La pellicola per la sfida di questa sera
Milan-Torino come il film di Spielberg e Tom Hanks.
Da Parigi a Londra: "Il mondo è vostro"
Una rivalità fatta di identità, storia e contrasti degni del grande cinema
Il colossal per il ritorno del tecnico toscano all'Olimpico
Lotta di classe in campo.
Cinema
Il film per il match di Champions
Impresa, dominio o sorpresa: Inter-Juventus scriverà un'altra pagina di storia
Il calcio nel cinema
I giocat(t)ori
Il big match come una pellicola
La nuova puntata della rubrica
Una pellicola iconica per la sfida
Il primo incrocio del 2026 è già un film
Neroazzurri a confronto
Unione tra calcio e cinema
La pellicola per il posticipo della domenica
Unione tra il calcio di oggi ed il cinema di ieri
Il film della partita
Ottavi di finale in salsa comica
il film della partita di Serie A
Quando il cinema incontra il calcio inglese
Il lungometraggio per la stracittadina
il film della partita
Un capolavoro del cinema per Ringhio & co.
un film per il big match di stasera
Il derby sul grande schermo