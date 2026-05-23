La Juventus arriva alla sfida come Zeus nel film "Real Steel": la macchina perfetta, programmata per dominare e distruggere gli avversari. Eppure, dietro l’immagine di superiorità, ci sono crepe evidenti. I bianconeri si trovano in sesta posizione a 68 punti, agganciati dal Como e con Roma e Milan due lunghezze sopra. La Champions League è ancora possibile, ma il margine d’errore ormai è nullo.

Ogni pallone pesa, ogni minuto sembra una prova di resistenza mentale. Vincere il derby non sarebbe abbastanza per sentirsi davvero al sicuro. Servirebbe anche guardare gli altri risultati, aspettare, sperare. Ed è proprio qui che la Juve perde parte della sua aura di superiorità storica.

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Torino-Juventus, Zeus contro Atom

Dall’altra parte c’è il, già salvo, senza obiettivi concreti di classifica ma con il desiderio più importante di tutti: rovinare i piani dei rivali. Proprio comein "Real Steel", il Toro entra nel derby senza la pressione di dover dimostrare qualcosa al mondo. È una squadra che può combattere a mente libera, alimentata soltanto dall’orgoglio e dalla voglia di colpire chi, storicamente, ha sempre occupato il centro della scena cittadina.

TORINO, ITALIA - 09 NOVEMBRE: Khephren Thuram della Juventus subisce un contrasto da Karol Linetty del Torino durante la partita di Serie A tra Juventus e Torino all'Allianz Stadium il 09 novembre 2024 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Nel film, Atom è un vecchio robot trovato per caso in una discarica da un ragazzino. Nessuno crede davvero in lui, nessuno pensa possa reggere contro Zeus. Eppure round dopo round riesce a restare in piedi, a resistere, a mandare in difficoltà il campione costruito per distruggere chiunque. Il Torino vive il derby esattamente così: non parte favorito, non ha la rosa più forte e neanche il peso mediatico della Juventus, ma possiede qualcosa che in queste partite conta enormemente, ovvero la fame di chi vuole lasciare una ferita indelebile ai rivali eterni.

La Juve può anche vincere, come Zeus nel finale del film. Può portarsi a casa il risultato, mantenere la supremazia cittadina e confermare il pronostico. Ma il punto centrale non è soltanto chi esce vincitore, ma capire cosa e quanto il derby lasci addosso. Perché proprio come accade in “Real Steel”, il gigante può sopravvivere, ma uscendo dal combattimento meno invincibile di prima, in questo caso accadrebbe se la Vecchia Signora non si qualificasse alla prossima Coppa dei Campioni, cosa che, vista la situazione della classifica attuale, è molto probabile.