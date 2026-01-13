Una ventata di napoletanità al Nord: alla scoperta del Napoli Club Pinerolo
Un tuffo in uno dei Napoli Club più importanti del Nord Italia
Un tuffo in uno dei Napoli Club più importanti del Nord Italia
Dai cognomi toponimici come Casadei e D’Aversa, legati al territorio, a quelli patronimici
Scopriamo insieme uno dei più grandi club giallorossi del nord Italia
Le origini di uno dei classici moderni del campionato italiano
Così simili, così diversi: una sfida tra Alsazia e Renania
Un grande senso di appartenenza e di attaccamento alla maglia
Lo spirito dell'Inter Club Formia
Le origini di uno dei classici del campionato italiano
Un cuore nerazzurro in Toscana
Le origini di uno dei classici del campionato italiano
Le origini della curiosa sfida internazionale
Chi andrà in finale secondo le AI
Le origini dell'epocale sfida del calcio spagnolo
Chi passerà il turno secondo le AI
Nel loro insieme, questi nomi compongono una piccola mappa della storia e delle migrazioni
Le origini di uno dei classici del campionato italiano
Chi passerà il turno secondo le AI
Da Parigi a Londra: "Il mondo è vostro"
Dal latino medievale di Caracciolo al termine nautico olandese da cui deriva Stengs, fino alle tradizioni slave, scandinave e africane
L'eleganza della capitale e la sostanza del Nord
Le origini del Derby di Milano
Scontro di sapori
La prima sfida del classico italiano
Cinema
Largo all'Intelligenza Artificiale
Il risultato simulato
La simulazione del risultato
Dai cognomi di tradizione latina e italiana a quelli slavi, scandinavi, africani e giapponesi, emerge un ritratto multiculturale della squadra gialloblù
La nuova puntata della rubrica
Le previsioni dell'IA