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Manca sempre meno. La tensione si alza. I cuori aumentano i battiti. La notte non si dorme, l'ansia e l'adrenalina si intrecciano nelle viscere dello stomaco. Il telefono diventa un'estensione del corpo, si controllano notizie, probabili formazioni e si ripercorre con una lacrima il percorso che ha portato la propria squadra fino a quel punto. Ogni partita ha un significato particolare ed è legata ad un particolare momento della vita. La finale rimette in discussione tutto, in quelle giornate non esiste famiglia, lavoro o impegno che tenga. L'ultimo atto di una competizione sarà sempre il punto limite delle nostre vite poiché: "La questione fondamentale sulla morte, metaforicamente parlando, è che è destinata ad arrivare prima che siano stati assegnati i trofei più importanti". Chissà cosa scriverà e vivrà Nick Hornby su PSG-Arsenal, passaggio finale della Champions League 2025-26.

Quando ci fu il primo incontro fra queste due squadre, "Febbre a 90'" era giù uscito. 1992, se solo il buon caro vecchio scrittore inglese avesse aspettato un paio di anni in più, avrebbe potuto regalarci delle pagine leggendarie sulla vittoria della Coppa delle Coppe da parte dei gunners. La cavalcata europea dell'Arsenal infatti era passata anche e soprattutto per Parigi, in un elettrico doppio confronto. Un dato tanto magico quanto irrazionale, che entrerà a gamba tesa nei pensieri quotidiani dei tifosi gunners. Qualcuno farà finta di non essere scaramantico, che la razionalità viene prima di ogni cosa e che è sciocco affidarsi al passato. Eppure, anche l'uomo più secolarizzato del mondo, quando il calcio fa il suo ingresso nella vita, non è immune al pensiero magico...

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